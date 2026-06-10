女優の長谷川京子（47）が、6月9日に自身のInstagramを更新。2児の母とは思えぬ大胆スタイルを披露し、一部からは戸惑いの声が上がっていて――。

同投稿で《Eat Work Workout》というコメントとともに、ヘルシーな食事やトレーニングにぴったりなカジュアル私服など、計8枚の写真を公開した長谷川。特に目を引くのが、豪華な姿見の前で撮られた写真と、エレベーターの中での自撮りショットだ。

姿見の前で撮られた写真は2枚。シンプルな白いトップスにゆったりとしたワイドパンツを合わせた長谷川が、身だしなみを整えている様子が収められている。白いトップスの裾は縛られており、見事なくびれが目立つウエストが印象的だ。

エレベーターの中での1枚も、ショート丈のトップスにサングラスを合わせたラフな姿を映し出したもので、やはりウエストをあらわにした“目のやり場に困る”ようなファッションに。

この件について報じたネットニュースのコメント欄には、

《着替えの途中ですか？っていうような私服姿は信じられないですね》

《47歳の友達がこんな私服で来たら目が点になっちゃう》

《エレベーターでこんな人と一緒になったらちょっと緊張する》

と一部から困惑気味の声があがっている。

長谷川は2008年にポルノグラフィティのギタリスト・新藤晴一（51）と結婚して2児をもうけるも、2021年に離婚。シングルマザーとなってからは、レストランオーナーやアパレル会社経営者などと、堂々とデートを重ねる様子が報じられていた。そんな“ありのまま”の生き方は、ファッションにも表れているようだ。

「長谷川さんは、2020年6月に自身のYouTubeチャンネルを開設しています。記念すべき初投稿動画は自宅で手料理を披露するものだったのですが、注目を集めたのは料理ではなく、大きく胸元の開いた黒のキャミソールにスパッツという大胆な装いでした。

このバズったYouTube動画は、長谷川さんがゲスト出演した2026年3月28日放送の『おかべろ』（関西テレビ）で触れられて再び話題になっています。MCの岡村隆史さん（55）から“あんまり服着てはれへん”とツッコまれた長谷川さんは、“普段から家の中でこういう格好をしている”と弁明。

“何も本当に狙ってなくて”と語り、さらに“モデルをやってたっていうのもあって。あんまり露出をすることに躊躇がないので”と語っていました。動画視聴者から《露出しすぎ》といった声が上がってやっと気づいたとも」（芸能ライター）

今後も長谷川の“ありのまま”ファッションは話題を呼びそうだ。