【Jagabee×東京ばな奈】サクッと甘じょっぱい魅惑の味わいがコラボで実現、東京駅一番街に先行登場
【モデルプレス＝2026/06/10】「Jagabee」と「東京ばな奈」が初めてコラボレーションした「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」が6月16日（火）より、東京駅一番街の「東京おかしランド」で先行発売される。
【写真】「東京じゃがばな奈」スペシャルセットも登場
皮つきじゃがいもをそのまま使用し、独自のカリッサクッホクッとした独自の食感が人気の「Jagabee」。「Jagabee」らしいじゃがいもの味わいを活かしつつ、“甘味系”に新たな可能性を見出し、「東京ばな奈」の35周年を記念したスペシャルコラボレーションが実現した。この「東京じゃがばな奈」は、「Jagabee」特有の食感はそのままに、「東京ばな奈」ならではのバナナの風味と、コク深い発酵バターをプラス。ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいに仕上げた。パッケージは「東京ばな奈」のイメージカラーである黄色をベースにデザインされ、“じゃがいも×バナナの奇跡の出会い”を楽しく表現している。
また「東京おかしランド」限定で、「東京じゃがばな奈」および東京ばな奈のグッズなどがセットになった「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット」が登場。さらに「東京じゃがばな奈」を購入した先着3,000名に1会計につき1点「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。（modelpress編集部）
・期間：2026年6月16日（火）〜7月16日（木）
・展開エリア：東京駅一番街「東京おかしランド」
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【写真】「東京じゃがばな奈」スペシャルセットも登場
◆“じゃがいも×バナナ”の奇跡の出会い
皮つきじゃがいもをそのまま使用し、独自のカリッサクッホクッとした独自の食感が人気の「Jagabee」。「Jagabee」らしいじゃがいもの味わいを活かしつつ、“甘味系”に新たな可能性を見出し、「東京ばな奈」の35周年を記念したスペシャルコラボレーションが実現した。この「東京じゃがばな奈」は、「Jagabee」特有の食感はそのままに、「東京ばな奈」ならではのバナナの風味と、コク深い発酵バターをプラス。ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいに仕上げた。パッケージは「東京ばな奈」のイメージカラーである黄色をベースにデザインされ、“じゃがいも×バナナの奇跡の出会い”を楽しく表現している。
◆限定のスペシャルセットや購入特典も
また「東京おかしランド」限定で、「東京じゃがばな奈」および東京ばな奈のグッズなどがセットになった「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット」が登場。さらに「東京じゃがばな奈」を購入した先着3,000名に1会計につき1点「オリジナルステッカー」がプレゼントされる。（modelpress編集部）
■Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味
・期間：2026年6月16日（火）〜7月16日（木）
・展開エリア：東京駅一番街「東京おかしランド」
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