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「Grabの審査に落ちた連中が来る」配車アプリ暴行事件から見えた、日本を襲う不良外国人労働者の脅威

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【配車アプリ警告】日本人がタイで暴行被害で流血🇹🇭配車アプリ運転手が殴打…Bolt運転手を永久追放【日本国内にも波及】」と題した動画を公開した。タイで起きた配車アプリ運転手による日本人暴行事件を取り上げ、アプリの審査体制の甘さや、素行不良な外国人が日本へ流入する危険性について強い懸念を示した。



動画ではまず、タイのバンコク・アソーク地区で、52歳の日本人男性が配車アプリ「Bolt」の運転手から暴行を受け、頭部に怪我を負った事件の詳細を解説。渋滞による運賃トラブルが原因とされ、Bolt社は加害運転手を永久利用停止処分にしたという。



これを受け、「タイでBoltを使うな。Grabにしろ」と強く主張。Boltは本人確認などの審査が甘く、他人のアカウントを使い回すケースや、大手配車アプリ「Grab」の審査に落ちた素性の悪いドライバーが紛れ込んでいる現状を指摘した。過去には女子学生がBoltのバイクタクシーで誘拐されそうになった事件もあったと語り、「審査を甘くしないと通らないやつ」が運転しているリスクを浮き彫りにした。



さらに、こうしたタイの使い物にならない犯罪者が、日本の「育成就労」制度を通じて低賃金労働者として日本にやってくる可能性があると言及。「日本で育成就労なんかする奴はタイでも使い物にならない連中」だと断言し、日本国内の治安悪化にも警鐘を鳴らした。



最後に、海外旅行者へ向けて「車両情報を必ず確認する」「トラブル時は車外に出る前に通報する」「証拠を残す」といった具体的な安全対策を指南。相手が理不尽な要求をしてきても無闇に争わず、アプリのサポートや警察を頼るよう呼びかけた。現地での自己防衛策と日本が直面するかもしれない社会問題の双方に言及し、視聴者に強い危機感を残して動画を締めくくった。