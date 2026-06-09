レアル会長は今夏の大型補強を明言……チェルシー退団望むエンソへの関心強める？
レアル・マドリードが、チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスの獲得に向けて動き出すようだ。イギリス『Daily Mail』が伝えた。
2年連続で無冠に終わったレアルは、7日に行われた会長選挙でフロレンティーノ・ペレス会長が再選。これで公約通り、来季からジョゼ・モウリーニョ氏が新指揮官になるとみられており、フランス代表DFイブラヒマ・コナテや、オランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得も決定的となっている。
2023年1月にベンフィカからチェルシーへ加入以降、豊富な運動量と高いゲームメイク能力を武器にチームの心臓として活躍してきたエンソ。今季もプレミアリーグ36試合に出場して10ゴール4アシストを記録していた。
なお、エンソは今年4月に「マドリードが好きだ。住みたい」とレアルへの移籍希望を示唆する発言をしたことを受けて、リアム・ロシニアー前監督から出場停止処分を受けた。マンチェスター・シティも目を光らせている同選手はチェルシー退団を望んでいるようだが、以前から関心が取り沙汰されるレアル移籍は実現するのだろうか。