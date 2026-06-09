ナッシュビルSCの施設を公開

日本サッカー協会（JFA）が、北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表のベースキャンプ地、テネシー州ナッシュビルの施設を公開した。

練習場所は、メジャーリーグサッカー（MLS）・ナッシュビルSCの施設。総工費4000万ドル（約64億円）をかけて2023年6月に完成した施設は、MLSの中でもトップクラス。敷地は12エーカーで、使用可能スペースは3700平方メートルを誇る。宿舎からは車で25分の距離にある。

ピッチは天然芝2面と人工芝1面。最新鋭のジムに加え、サウナや交代浴ができるなども完備。JFAの担当者によると、日本代表が拠点とする幕張・夢フィールドと同等以上の施設を備えているという。

食事は宿舎で取るため、日本代表が使うことは限られるが、立派な厨房を備えた食堂がある。またリラックスルームやテックボールなどのレクリエーション施設もあり、コミュニケーションを図る上でも重要な役割を果たしそうだ。

またクラブハウスの横には、一般の人も、チームも使用可能な医療クリニックが併設されている。

同地は日本以外にも複数のサッカー協会が検討していた。ナッシュビルの日本代表ベースキャンププロジェクトのリーダー、マイケル・ルージー氏は「どこもプロサッカークラブの施設には素晴らしいピッチがありますが、特に優れているのはフィットネスルームやトレーニング設備です」と説明。さらに「空港からダウンタウン、ホテル、スタジアム、トレーニング施設までがすべて近距離にあります」と利点を明かした。

日本代表はメキシコ・モンテレイでの事前キャンプを経て、6月上旬に同地に入る予定。グループステージの間は、同地を拠点にする。「チームに帯同するスタッフや関係者も含めて、快適に過ごしていただきたい。日本代表を応援し、成功を見守るのを楽しみにしています」とルージー氏。豪華施設とホスピタリティーをバックに、本大会での成功を目指す。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）