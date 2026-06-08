26歳年上のIT企業役員の夫を持ち、4人の子どもを育てるセレブママの菊池瑠々が、『ななにー地下ABEMA』（ABEMA）の放送内で、家賃170万円にのぼる品川区の大豪邸や規格外の私生活を公開した。

【映像】家賃170万円の豪邸内部＆26歳年上の夫

番組の企画「華麗なるセレブママの世界 〜ご自宅大公開＆旦那も登場SP〜」では、スタジオに豪華絢爛なセレブママたちが集結し、それぞれが常識を超える私生活を告白した。資産数億円規模の規格外な日常が次々と明らかになる中、最後に自宅への潜入映像が公開されたのが菊池瑠々であった。菊池瑠々はスタジオで「家賃は170万円くらいです」とあっさり告白。他のセレブママたちのエピソードが凄すぎたため「この流れだとあんまり言いづらいです」と苦笑いを見せつつも、品川区にある450平米の一軒家での暮らしを披露した。

菊池瑠々の自宅に潜入すると、およそ14畳の玄関ホールから2階へと続く開放的な吹き抜けが広がり、スタジオの香取慎吾からも「ドアでか！」と驚きの声が上がった。案内されたおよそ50畳のリビングダイニングは、白いソファや子ども用のおもちゃが綺麗に片付けられており、みちょぱも「生活感が良いよ！落ち着く」と親近感を寄せた。そんなアットホームな室内だが、壁際にはスタッフから「犬小屋ですか？」と突っ込まれた約200万円の縦型酸素カプセルが鎮座。さらに、約18畳のバルコニーには工事費およそ200万円をかけて「人工芝でいちばん高いやつ」を敷き詰めており、菊池瑠々が気持ちよさそうに大の字で寝転ぶ姿が映し出された。ガレージには1600万円の黒いテスラの電気自動車がファミリーカーとして停められており、家賃170万円にふさわしい大豪邸の全貌が明かされた。