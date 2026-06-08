「猫嫌いだったのに…」祖父の死→1匹の老猫も後追い天国へ…局員の実体験に「涙」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
現役の郵便配達員たちが体験した不思議な話や怖い話を漫画化した「郵便屋が集めた奇談」が話題だ。今回紹介するのは、配達先のおじいさんと愛犬にまつわるエピソードである。人が亡くなった際、愛情を注いだペットも時を同じくして亡くなるという不思議な現象を耳にしたことがある人は少なくないだろう。日頃から町の隅々まで配達をして回り、住民たちと浅からぬ関わりを持つ郵便局員たちは、そういった現象を目の当たりにすることがあるという。
本作を読んだ読者からは「おじいちゃんのこと、大好きだったんですね。一緒にお散歩したくて追いかけてっちゃったのかも」「実はうちも祖父が亡くなった半年後に猫さんも…。やっぱり祖父についていったのかなあ」と共感する声のほか、「ウチの犬、亡くなってもう4年も経ちましたが、私が行くまで待っていてくれるでしょうか(泣)」「5年ほど前に亡くなった我が家のインコを思い出しました」など、先に亡くなってしまった愛するペットを想うコメントが相次いだ。
■著者自身も経験した「ペットの後追い」
この漫画の作者は、関東の郵便局で現役社員として働く送達ねこ(@jinjanosandou)さん。同僚たちが体験した不思議な話を漫画化しているうちに次々と話が集まるようになり、今回のエピソードも別の局に勤める同僚から届いた体験談だという。送達ねこさん自身も「この現象はいくつか見聞きしたことがあり、少なくない事例なのでは」と語る。
実は送達ねこさん自身も、祖父の葬式のときに同居していた老猫が時を同じくして亡くなるという経験をしている。もともと猫好きではなく触る姿すら見せなかった祖父だが、引退して家でふさぎがちになっていたころ、猫の世話をするようになり急激に仲良くなったそうだ。猫の遊び棚を作り、並んでテレビを見る様子は、仕事一筋だった祖父にとって晩年に親しめる友人ができたかのようだった。「先に逝かれるのを考えると涙が出る」と語っていた祖父。葬儀のあとで母は「おじいちゃんが寂しくないように、少しあとで追いかけたのかも」と話してくれたという。
■怪異と日常が交差する「現代の民話集」
「郵便屋が集めた奇談」を描きはじめたきっかけは、郵便局員の不思議な体験を集めていた同僚から「現代の民話集をやってみたい」とメモを見せてもらったことだという。NHKラジオでドラマ執筆の経験があった送達ねこさんは、読み物として構成できると考え、漫画制作ソフトを使って描きはじめた。
本作以外にも、配達先での実体験が多数収録されている。「配達があるので怖がってばかりもいられず、ただただ怪異に出合う郵便局員たちの話がそろっている」と送達ねこさんは語る。読者からは「背筋がゾクッとしたけどおもしろい」「郵便屋さんならではの話」と好評だ。日本のどこかの町でひっそりと起こっている“怪異”を、ぜひのぞき見してみてほしい。
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