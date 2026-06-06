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近畿日本鉄道が5月19日、南大阪線、吉野線、長野線、御所線で新型一般車両6A系の運行を開始した。



6A系は2026年度に4両編成3本の計12両を製造。ベビーカーやスーツケースなどの大型荷物を持つ乗客が気兼ねなく利用できるスペース「やさしば」を1両当たり2カ所に設置した。また、南大阪線系統の一般車両としては初めてトイレを設置した。



6月1日には、6A系を活用した近鉄初の一般車両による有料座席指定サービス「すわれ～る」も開始した。平日夕方ラッシュ時の18時50分に大阪阿部野橋駅を発車する吉野行き急行の先頭車両1両をサービス提供車両とする。サービス提供区間は大阪阿部野橋駅～古市駅間。料金は300円（6月30日までは200円）。乗車当日の5時30分から「すわれ～る」予約サイトで販売する。