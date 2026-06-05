えなこ、「突然ですが…」で始まった連日の写真投稿の“ワケ” 美しすぎるショットの数々に「このまま写真集出せそう」の声
人気コスプレイヤーのえなこが4日までに、自身のXを更新。数日続いていたイタリアの観光地をめぐる投稿の理由を明かした。
【写真】純白のワンピースがヒラリ…イタリアでの一幕を伝えたえなこ
えなこは5月末のポストで「突然ですがイタリアにいます」と投稿。以来、美しい景色や建物をめぐる投稿を続けていた。この日の投稿では「お母さんの誕生日お祝いで、妹と3人でイタリア旅行でした」と明かし、「本当に全てが素敵な場所だった…！また行けるように頑張ろう」とつづり、お気に入りのショットを改めて公開。帰国後はそのまま仕事に向かったと伝えた。
この投稿にファンからは「このまま写真集出せそうですごい」「ほんと素敵」「そのまま仕事って体力すごすぎる」「ママ、誕生日おめでとう」との反響が寄せられている。
【写真】純白のワンピースがヒラリ…イタリアでの一幕を伝えたえなこ
えなこは5月末のポストで「突然ですがイタリアにいます」と投稿。以来、美しい景色や建物をめぐる投稿を続けていた。この日の投稿では「お母さんの誕生日お祝いで、妹と3人でイタリア旅行でした」と明かし、「本当に全てが素敵な場所だった…！また行けるように頑張ろう」とつづり、お気に入りのショットを改めて公開。帰国後はそのまま仕事に向かったと伝えた。
この投稿にファンからは「このまま写真集出せそうですごい」「ほんと素敵」「そのまま仕事って体力すごすぎる」「ママ、誕生日おめでとう」との反響が寄せられている。