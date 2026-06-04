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不動産YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【癒し系】中庭を中心としたほっこりロの字集合住宅を内見！」と題した動画を紹介した。動画では、福島県郡山市にある、住人同士や地域の人々との交流を目的として設計された「ロの字型」の共同住宅を訪問。設計を手掛けた「blue studio」のデザイン美と、オーナーの街づくりに対する熱い思いを紐解いている。



ゆっくり不動産が訪れたのは、3棟の建物が中庭を囲むように建つ集合住宅。エントランス前には地域住民も利用できるポケットパーク「カド」が設けられ、自然な交流を生み出す仕掛けが施されている。



最初に内見した約43平米の1LDKは、隣人との仕切りがない「超ロングサイズ」の縁側が特徴的だ。モルタル土間の玄関から繋がる室内は、白い壁と無垢材のフローリングが温かみを感じさせる。広いキッチンや、中庭を望む大きな窓など、シンプルながらも洗練された空間が広がっており、「お茶を飲みながらお隣さんと世間話をするだけでも楽しそう」と評価した。



続いて内見した約63平米の2LDKは、間取りを模した表札や、ダイナミックな傾斜天井が遊び心満載だ。ヒノキの仲間であるレッドシダーを贅沢に使用したウッドデッキの通路も備え、窓際にリラックス椅子を置けば「ほぼテラスのような感覚で気持ちよく過ごせる」と絶賛している。



本物件の最大の魅力は、約200世帯を所有・管理する大家であるオーナーが危惧する「空き家問題」を見据え、人と人との交流を偶発的に生み出す設計にある。住む人自らが街の魅力を高めていくというビジョンが、見事に形となっている。



単なるスペックやデザイン性だけでなく、「どんなコミュニティで暮らしたいか」という新たな視点は、これからの住まい探しにおいて非常に重要な指標となるだろう。