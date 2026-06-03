°ÂÆ£ÈþÉ±¡¢Ì¼¤Ë¡ÈÉã¿Æ¡É¤òÀâÌÀ¡Ö±£¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ö¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÆ£ÈþÉ±¡Ê38¡Ë¤¬¡¢2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¡É¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤·¤¿°ÂÆ£ÈþÉ±¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤µ¤ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤ò¸ì¤ëÌë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤¬»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï2013Ç¯¡¢¡ÖÌ¤º§¤ÎÊì¡×¤È¤·¤Æ½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¹¤È¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¡¤É¤Ã¤«¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¡¢¡Ö»ä¡¢Î¥º§·Ð¸³¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤ÀÌ¼¤¬1ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÈà½÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï±£¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡ÄÁ´Á³¡£¤¢¤Î¡¢¤¿¤Ö¤óÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀÒ¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤¤Á¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤Ï·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Úµ®½Å¼Ì¿¿¡Û¡È´é½Ð¤·¡É¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤·¤¿°ÂÆ£ÈþÉ±¤ÎÄ¹½÷¡¦¥Ò¥Þ¥ï¥ê¤µ¤ó
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡Ù¤ò¸ì¤ëÌë¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¿Ø¤¬»Å»ö¤È²ÈÄí¤ÎÎ¾Î©¤ä»Ò¤É¤â¤È¤Î»þ´Ö¤Î½ÅÍ×À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£°ÂÆ£¤Ï2013Ç¯¡¢¡ÖÌ¤º§¤ÎÊì¡×¤È¤·¤Æ½Ð»º¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤½¤Î¸å¸½ÌòÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍýÍ³¤òÏÃ¤·¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤ê¤È¤«¡¢²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤é¡ÄÁ´Á³¡£¤¢¤Î¡¢¤¿¤Ö¤óÀ¸¤¤Æ¤ë¤«¤éÃµ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤è¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Åú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¿Æ¤¬È½ÃÇ¤·¤Æ²ñ¤ï¤»¤Ê¤¤¤´²ÈÄí¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀÒ¤òÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤¤Á¤ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤Ï·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤½¤³¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£