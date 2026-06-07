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婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、これまで一度も交際経験がないという27歳女性からの相談に回答した。周囲から「彼氏は？」「結婚は？」と聞かれることにストレスを感じているという相談者に対し、無神経な質問を投げかける人々の非常識さを痛烈に批判しつつ、今後の婚活に向けた力強いアドバイスを送った。



番組に寄せられたお便りで、相談者の女性は、27年間交際経験がなく、恋愛感情や性欲もないと明かした。しかし、親族や職場の人々から「彼氏は？」「結婚は？」「子どもは？」と聞かれることに強いストレスを感じており、「異性と結婚しているという事実があった方が生きやすい」「結婚してます！幸せなのでほっといてください！の状態になりたい」という理由から、結婚相談所での活動を検討していると打ち明けた。



この悩みに対し植草さんは、自身も仕事先で初対面のスタッフから結婚や年齢について質問攻めにされた経験を振り返り、「すっごいもうウザすぎる」と不快感を示した。「非常識で感覚がズレていて、人の気持ちがわからない」と、現代においてもプライバシーを踏みにじるような質問を平気で投げかける人々が存在することを厳しく非難した。



一方で、相談者の「結婚して周囲を黙らせたい」という独特な動機については、「確かにそうだ」と理解を示した。「誰にも言われないようになるぞ、という意気込みで婚活をすればいい」と前向きな姿勢を評価した。さらに、相談者が国公立大学卒業で家事もこなせるという高いスペックを持っている点に触れ、「私が選ぶわくらいの感覚でいい」と、低くなりがちな自己肯定感を引き上げる言葉をかけた。



さらに、職場での執拗な質問に対する具体的な対処法として、「時代にズレている」と総務に相談し、社内規定で禁止してもらうよう働きかける手段も提案した。最後には「心が通じ合える人と結婚してください。これが解決です」と語り、単なる世間体や条件を満たすだけでなく、精神的に深く支え合えるパートナーを見つけることこそが、自分らしく生きるための鍵であると提言して締めくくった。