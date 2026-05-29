‘23年末、突如としてSTARTO ENTERTAINMENT社（当時はSMILE-UP.）との契約解除が発表され、ファンに衝撃を与えた元人気ジュニア。あれから約2年半――。一時は表舞台から姿を消したかに見えたが、現在はアルバムリリースに全国ツアー、イベント会場の盛況ぶりまで話題となり、“完全復活”とも言える存在感を見せている。

その人物とは、福本大晴（26）だ。

「福本さんはAぇ! groupの一員として関西ジュニアをけん引する人気を博していましたが、’23年12月、突如、当時の所属事務所がホームページ上で専属契約の解除を発表。《コンプライアンス違反の疑い》があったとの説明でしたが、その詳細は明らかにされていません。

無期限活動休止であれば“復帰の余地”も感じられますが、福本さんの場合は即日契約解除という異例の対応。しかも具体的な違反内容がほとんど表に出てこなかったため、ファンの間では“何があったのか分からないまま消えてしまった”という感覚が強く残りました」（スポーツ紙記者）

契約解除から半年後の’24年6月、福本はYouTubeチャンネルを開設。「ファンのみなさまを裏切るようなことはしないと誓います」と語り、再びアイドルとして活動していくことを宣言した。また、活動再開に伴い、ファンコミュニティサービス『Fanicon』で公式ファンクラブも開設している。

さらに、同年7月には新たな事務所への所属を発表。秋からは全国15カ所を巡るライブハウスツアーを開催、舞台でW主演を務めるなど、精力的な活動を続けてきた。

「昨年2月にはABEMAの恋愛リアリティ番組『恋する♪週末ホームステイ 2025冬』でシーズンMCも担当。昨年12月発売の1st写真集『雲間』は、ビルボードの文化書籍チャートで初登場2位を記録しました。また、同月リリースの2ndシングル『すっぴんLOVE』もシングルチャート初登場2位となるなど、ソロ活動は好調です。

さらに今年に入ってからは、『しまむら』とのコラボ第2弾としてスウェットシリーズの新作も展開。エンタメ誌『JUNON』6月号にも登場するなど、メディア露出も徐々に増えています」（前出・スポーツ紙記者）

そんな福本が5月27日、1stアルバム『angel wing』をリリース。アイドル色の強いポップナンバーからHIPHOPテイストを取り入れた楽曲まで、幅広いジャンルに挑戦した内容となっており、ファンからも高い評価を集めている。

アルバムを引っ提げた全国ツアーは6月からスタート予定。それに先駆け、4月からは各地でリリースイベントも開催している。

6日には、東京・立川で大勢のファンを背にしたステージショットを自身のXに投稿。《来てくれたみんなと最高のGWを過ごせて幸せ！みんながくれた言葉の一つ一つに力をもらった》と感謝を綴った。さらに10日には、兵庫・西宮でのイベントの様子も公開。《沢山の方に楽曲を聴いていただけて幸せです！会いに来てくれてありがとう》と投稿しており、各地で多くのファンを集めている様子がうかがえる。

Xでも“復活”を遂げた福本に注目している人は多く、

《ライブしてる大晴くん楽しそう。やっぱり歌うのが大好きなんだね》

《セルフプロデュースもできる天性のアイドルタイプ。もっと知れ渡ってほしい》

《1stアルバム聴いたけど大晴くんの魅力がぎゅっと詰まってる。いろんな世界観の曲を作れるのすごいよ》

《大晴くんが精力的に活動してくれるの古参ファンとして嬉しい》

といった声が寄せられている。

「現在、Xのフォロワーは約18万人、YouTube登録者数も8万人を超えており、契約解除後のタレントとしては異例とも言えるペースで支持を回復しています。福本さんは、“元ジャニーズ”という肩書きに頼るのではなく、ライブやMVを自らプロデュースしながら、地道にファンとの接点を積み重ねてきました。その“自分発信”のスタイルが、現在の再評価につながっているのでしょう」（前出・スポーツ紙記者）

詳細不明のまま電撃契約解除となった福本だが、自らの手で少しずつ“再出発”への道を切り開いているようだ。