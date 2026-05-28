モスバーガーの公式「X」アカウントが、5月20日から限定発売中の「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」を紹介。SNS上で「おいしすぎる！」と話題になっています。

【画像】見た目もすてき… コチラが話題のモスバーガー新作ドリンクです！（4枚）

モスバーガーの「ティーミルク」が話題！

公式アカウントは、「ティーミルク、紅茶の香りがすごくて一気飲みしたくなります」とコメント。投稿は約64万回表示され、8900以上の「いいね」を集めています。

SNS上では「これめっちゃおいしかった」「紅茶が濃くて専門店に行かなくてもモスで買えるの最高です」「自分がいろいろ飲んだミルクティーの中ではレギュラーメニューにしてほしいくらい一番好みの味だった！」「量もたっぷりで最高」「お願いだから定番商品にしてほしい！」「秒で飲み切ってしまった。おかわりほしい」「家でも飲みたいと2杯分も買ってしまった」と絶賛する声が相次いでいます。

「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」は、モスバーガー店舗で提供しているキャンディ茶葉を使用したオリジナルティーシロップに、さらにアイスティーを加え、たっぷりのミルクを合わせたドリンクです。価格はMサイズ420円（以下、税込み）。セット価格に140円プラスすると、セットメニューのドリンクとしても選べます。

