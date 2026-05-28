【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中

Amazon スマイルSaleから、PC周辺機器やガジェットのお得な商品を紹介します。急速充電可能なUSB-Cケーブルや、一日中使っても疲れにくいトラックボール、さらには高画質映像を楽しめるモバイルモニターなど、幅広いアイテムがお買い得価格に。人気商品はすぐに売り切れることもあるため、早めの購入がおすすめですよ。

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」

USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器

一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール

アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム

テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター

高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」

指定時間に電源が自動でON/OFFできるスマートプラグ「プラグミニ」

タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」

最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」

映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」

最大36時間再生。耳を塞がないAnkerの「Soundcore V20i」

悪天候でも頼りになるIP67対応。Shokz（ショックス）「OpenRun」

2026年4月30日発売の「Amazon Fire TV Stick HD」

2025年発売の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」

PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番

VGP2025金賞&コスパ大賞。マルチメディアスピーカー「Edifier M60」

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