【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中

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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
1,890円 → 1,390円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」
USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器
一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール
アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】
23,601円 → 16,380円（31%オフ）
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テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター
高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」
指定時間に電源が自動でON/OFFできるスマートプラグ「プラグミニ」
タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」
最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」
映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」
Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
14,990円 → 9,990円（33%オフ）
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最大36時間再生。耳を塞がないAnkerの「Soundcore V20i」
悪天候でも頼りになるIP67対応。Shokz（ショックス）「OpenRun」
2026年4月30日発売の「Amazon Fire TV Stick HD」
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6,980円 → 4,880円（30%オフ）
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2025年発売の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」
Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー
7,980円 → 5,980円（25%オフ）
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PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番
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VGP2025金賞&コスパ大賞。マルチメディアスピーカー「Edifier M60」
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Anker USB Power Strip (電源タップ 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (電源タップ 6個口 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
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