【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中
Amazon スマイルSaleから、PC周辺機器やガジェットのお得な商品を紹介します。急速充電可能なUSB-Cケーブルや、一日中使っても疲れにくいトラックボール、さらには高画質映像を楽しめるモバイルモニターなど、幅広いアイテムがお買い得価格に。人気商品はすぐに売り切れることもあるため、早めの購入がおすすめですよ。

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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)

1,890円 → 1,390円（26%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



豊富なカラバリが魅力。最大20W出力のUSB-C充電器「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



USB-C＆USB-Cケーブル付きの2ポート急速充電器


Anker

Anker Charger (20W, 2-port) with USB-C & USB-C ケーブル Anker Charger (20W, 2-Port) with USB-C ＆ USB-C ケーブル 20W USB-C＆USB-Cケーブル付属 2ポート急速充電器)【PSE技術基準適合/USB PD対応/PowerIQ搭載/コンパクトサイズ】 Android スマートフォン iPad その他 各種機器対応 (ホワイト)

1,690円 → 1,290円（24%オフ）

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一日中使用しても肩と腕が疲れにくいトラックボール


Logicool(ロジクール)

ロジクール トラックボールマウス M575 【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き

7,065円 → 5,680円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アームをコンパクトにたためる。エルゴトロンのモニターアーム


Ergotron

ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2-11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224【日本正規代理店保証品】

23,601円 → 16,380円（31%オフ）

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テレワークやゲームにも。軽量&スリムなモバイルモニター


KEEPTIME

KEEPTIME 15.6インチ モバイルモニター モバイルディスプレイ ポータブルモニター KEEPTIME モバイルモニター 15.6インチ 1920*1080 モバイルディスプレイ ポータブルモニター IPS液晶パネル 非光沢画面 薄型 軽量 マグネット保護カバー付き USB Type-C ミニHDMI PS4/XBOX/Sw-itch/PC/Macなど対応 在宅勤務 リモートワーク

13,950円 → 8,405円（40%オフ）

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高画質で、明るく鮮明な映像を楽しめる「Nebula Capsule 3 Laser」


NEBULA

Anker Nebula Capsule 3 Laser（レーザー 小型 Google TV搭載 モバイル プロジェクター）【家庭用 フルHD Netflix対応 300ANSI ルーメン 大画面 天井投影 自動台形補正 オートフォーカス 8W スピーカー バッテリー内蔵 ホームシアター ホームプロジェクター 持ち運び 1080P アンカー ネビュラ カプセル3 レーザー】

119,900円 → 87,900円（27%オフ）

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指定時間に電源が自動でON/OFFできるスマートプラグ「プラグミニ」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電?省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応

1,980円 → 1,760円（11%オフ）

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スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電?省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応 2個入り

3,780円 → 3,270円（13%オフ）

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タップするだけで複数のデバイスをまとめて操作。スマートリモコン「ハブ2」


スイッチボット(SwitchBot)

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電?省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2

9,980円 → 8,400円（16%オフ）

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最大50時間の長時間再生が可能。「Soundcore P31i」


Soundcore

Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】 Anker Soundcore P31i (Bluetooth 6.1) 【完全ワイヤレスイヤホン/アクティブノイズキャンセリング/マルチポイント接続 / 最大50時間再生 / PSE技術基準適合】ブラック

5,990円 → 4,990円（17%オフ）

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映画館にいるような360°の音響。「Soundcore Liberty 4」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 4（ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】 Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 9,990円（33%オフ）

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最大36時間再生。耳を塞がないAnkerの「Soundcore V20i」


Soundcore

Anker Soundcore （Bluetooth）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン/防塵防水規格/マルチポイント接続】 Anker Soundcore V20i（Bluetooth 5.4）【オープンイヤー型ワイヤレスイヤホン / IP55防塵防水規格/ 最大36時間再生 / マルチポイント接続】ブラック

5,990円 → 4,490円（25%オフ）

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悪天候でも頼りになるIP67対応。Shokz（ショックス）「OpenRun」


SHOKZ

Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き 軽量 マイク付き 自動ペアリング ランニング・スポーツ イヤホン USB-C急速充電 技適認証済み ブラック

17,880円 → 13,455円（25%オフ）

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2026年4月30日発売の「Amazon Fire TV Stick HD」


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【New】Amazon Fire TV Stick HD | 手軽にストリーミングをはじめよう | ストリーミングメディアプレイヤー

6,980円 → 4,880円（30%オフ）

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2025年発売の「Amazon Fire TV Stick 4K Select」


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Amazon Fire TV Stick 4K Select Amazon Fire TV Stick 4K Select | 4Kの高画質ストリーミング | ストリーミングメディアプレイヤー

7,980円 → 5,980円（25%オフ）

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PS5向けの純正「DualSense ワイヤレスコントローラー」新型番


ソニー・インタラクティブエンタテインメント

【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー Variation-P 【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー(CFI-ZCT2J)

10,436円 → 9,577円（8%オフ）

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VGP2025金賞&コスパ大賞。マルチメディアスピーカー「Edifier M60」


Edifier

Edfier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.3 ハイレゾワイヤレス コンパクトなデザイン 専用アプリ スタンド付き USB-C/AUX入力 MDF製 黒 「VGP2025金賞&コスパ大賞」Edifier M60 マルチメディアスピーカー 66W Bluetooth 5.3 ハイレゾワイヤレス コンパクトなデザイン 専用アプリ スタンド付き USB-C/AUX入力 MDF製 黒

23,980円 → 18,980円（21%オフ）

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SanDisk

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41,111円 → 35,144円（15%オフ）

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Anker

Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC ストラップ付属 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)

34,990円 → 27,990円（20%オフ）

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Anker

Anker USB Power Strip (電源タップ 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker USB Power Strip (10-in-1, 20W) (電源タップ 6個口 延長コード 1.5m USBタップ AC差込口/USB-C/USB-A)【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応 】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

2,990円 → 2,390円（20%オフ）

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UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 UGREEN Nexode 65W 急速 充電器 Type-C 3ポート【USB-C *2とUSB-A*1】PD3.0 PPS GaNII 折り畳み式 iphone17/16/15/MacBook/iPad/Galaxy/Android/PC/45w/30w対応 PSE適合 [ブラック]

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Logicool G(ロジクール G)

PRO ヘッドセット 【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き

13,000円 → 9,980円（23%オフ）

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