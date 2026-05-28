6回無安打1失点、5四死球7奪三振で5勝目

【MLB】ドジャース 4ー1 ロッキーズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。投げては6回無安打1失点で5勝目、打っては初回に先頭打者アーチを放った。敵将のウォーレン・シェーファーも脱帽した。

大谷は初回に四球を出すもゼロに抑えると、直後の打席では9号先頭打者アーチを放って自ら援護した。4回には四球、死球でピンチを招き、ニゴロの間に失点。5四死球を与えながらも6回まで無安打投球を続け、毎回の奪三振ショーだった。1安打無失点7奪三振で防御率を0.82とした。

試合後、シェーファー監督は「捉えることがことができなかった」と大谷に“白旗”をあげた。「球数は投げさせたと思うし、四球も3つか4つ選んで、死球もあって得点のチャンスは作ることができた」と、ヒット0本で塁に出ること自体はできたが、ピンチになってから大谷が“ギアチェンジ”。降板までノーヒットに抑えられた。

指揮官は「一本が出なかった。今夜は芯で捉えられなかったし、彼からはヒットを打てなかった」と話した。一方で、この日先発した菅野智之投手については「勝てるチャンスを与えてくれたと思う」と称えた。（Full-Count編集部）