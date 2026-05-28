継ぎ足し給油が危険な理由とは？

自家用車を日常的に使う人にとって、セルフ式ガソリンスタンド（以下、セルフ式GS）の利用はますます身近なものとなっています。

一方で、給油作業に関する事故やヒヤリとする事例は依然として発生しており、消防機関や石油業界団体は改めて安全対策の徹底を呼びかけています。

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セルフ式GSは便利である反面、利用者自身が危険物を直接扱うという性質上、基本的なルールを軽視すると重大事故につながる可能性があります。

ガソリンは消防法上の「第4類危険物」に分類される引火性液体であり、わずかな火花でも着火する危険があります。

特にガソリンの蒸気は空気より重く、地面付近に滞留しやすいため、静電気や火気による引火には細心の注意が必要です。

そのため、セルフ式GSでは給油前に必ず静電気除去シートへ触れることが求められています。

人体に蓄積された静電気は目に見えませんが、乾燥した季節や化学繊維の衣類を着用している場合には、火花放電が発生する可能性があります。

実際、過去には静電気が原因とみられる給油中の着火事故も報告されており、給油前のワンアクションを怠らないことが重要です。

また、エンジンを停止せずに給油する行為も極めて危険です。エンジン内部では常に火花が発生しているほか、電装品の作動によって微小なスパークが起きる可能性も否定できません。

消防庁や業界団体では、給油前にエンジン停止を徹底するよう継続的に注意喚起を行っています。

加えて、給油中にスマートフォンを操作する行為についても、近年特に問題視されています。

スマートフォン自体が直ちに発火原因になるわけではありませんが、画面操作に意識を奪われることでノズルの状態確認がおろそかになり、吹きこぼれやノズル脱落といった事故を招く危険があるためです。

給油ノズルの扱いにも注意が必要です。セルフ式GSにおける給油の流量は毎分30リッターから35リッターに設定されており、1秒あたりに換算すると約0.58リッターにもなります。

これは500mlのペットボトルがほぼ1秒で満たされる勢いに相当します。もしレバーから手を離した状態でノズルがずれたり、給油口から外れたりした場合、短時間で大量の燃料が飛散するおそれがあります。そのため、給油中は必ずノズルをしっかり保持し、その場を離れないことが基本です。

さらに注意したいのが、「継ぎ足し給油」と呼ばれる行為です。セルフ式GSでは、オートストップ機能が作動した後に追加で燃料を入れ続けることは禁止または強く制限されています。

これは単なるマナーではなく、安全確保の観点から重要な意味があります。燃料タンクには温度変化による膨張を考慮した空間が必要であり、無理に満タン以上まで入れると、吹きこぼれや蒸気漏れが発生しやすくなります。特に夏場は気温上昇によって燃料が膨張しやすく、危険性が高まります。

一方で、フルサービスのGSではスタッフが給油口ぎりぎりまで継ぎ足す場面を見かけることがあります。この違いには法律上の管理体制が関係しています。

ガソリンスタンドの運営には「危険物取扱者・乙種第4類」の有資格者を配置する義務があり、フルサービスでは従業員がその監督下で作業を行っています。

専門知識を持つスタッフが状況を確認しながら対応しているため、一定範囲で利用者の要望に応じた給油が可能となっているのです。

しかしセルフ式では、利用者自身が直接作業を行うため、安全性を優先して継ぎ足しを制限しているわけです。

万が一、給油中にガソリンをこぼしてしまった場合には、迅速な処置が必要です。多くのセルフ式GSでは、給油レーン付近にウエスや清掃用具が設置されていますので、まずは落ち着いて拭き取りを行います。

ただし、すでに他の利用者が使用したウエスには燃料成分が大量に染み込んでいることもあり、車体塗装への悪影響が懸念されます。

塗装面へのダメージを避けるためにも、必要に応じてスタッフへ新しいウエスを求めることが望ましいでしょう。また、水で洗い流すことも有効な対処法のひとつです。

セルフ式GSは、利用者が正しい知識を持って利用することで高い利便性を発揮します。しかし、その便利さの裏には「危険物を自分で扱っている」という前提があります。

日常的な作業だからこそ気が緩みやすいものですが、ほんのわずかな油断が重大事故につながる可能性もあります。

安全ルールを形式的なものとして考えるのではなく、自分自身や周囲を守るための基本行動として意識することが、安心して給油を行ううえで欠かせません。