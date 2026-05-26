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VTuberグループ「ホロライブ」所属の宝鐘マリンが、2026年7月4日より日本テレビ系列で放送を開始するTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期エンディングテーマに新曲「BooooM!!!」が決定したことを発表した。

『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害が存在し、それらを退治する魔法少女が人々の憧れの職業として認知された世界を舞台にした、お仕事×魔法少女アクション漫画。エンディングテーマに起用された「BooooM!!!」は、アニメの世界観と共に、宝鐘マリンらしいエネルギッシュかつ軽妙な言葉遊びを融合させたダンスミュージックになっているという。作・編曲はGiga、作詞はGiga楽曲で多くの歌詞を手がけてきたq*Leftが担当した。

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◾️宝鐘マリン コメント

「Ahoy！宝鐘海賊団船長の宝鐘マリンです〜！

第2期のエンディングを担当できて本当に嬉しいです！

マジルミエのみんなに負けないくらい、めちゃくちゃエネルギッシュな楽曲に仕上がったと思っています！

毎話のアニメを見終わった後、余韻と一緒にこの曲を楽しんでもらえたら最高です！

ぜひ最後まで見届けてくださいね〜！出航〜！

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本楽曲を使用したアニメPVも公開されており、少しだけ楽曲を聴くことができるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「BooooM!!!」（読み：ブーーーン！！！）

※TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期エンディングテーマ

作詞：q*Left 作曲・編曲：Giga

◾️TVアニメ『株式会社マジルミエ』 ©岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会 ▼イントロダクション

「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。

誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」 就職活動中に魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社した桜木カナ。 新人魔法少女となったカナは、越谷仁美をはじめとした、ひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に自然災害“怪異”の退治に励むことに。業務を通じてマジルミエ社が掲げる企業理念や人の命、仕事への責任を実感したカナは、社会人として、魔法少女として大きく成長を果たす。 カナが入社してから半年後……。マジルミエ社は、現場の状況や“怪異”に応じて必要な魔法を魔法少女自身が発注する独自のシステム『アリスシステム』を業界全体へ浸透させるため、新種の“怪異”退治に乗り出す。 だが、その裏には魔力の規制緩和や魔法少女を通じて金儲けを目論む勢力の思惑が渦巻いていて……。 今、人々の笑顔と幸せを守る魔法少女たちの新たな戦いが始まる―― ▼第2期放送情報

2026年7月４日から毎週土曜24:55〜日本テレビ系にて順次全国放送

※初回放送は25:05〜 ※放送時間は予告なく変更になる場合があります ▼第1期再放送情報

TOKYO MX：2026年4月から毎週日曜23時30分〜放送中

ＢＳ日テレ：2026年4月から毎週日曜23時30分〜放送中

▼見放題サービス：

ABEMA、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、Disney+、DMM TV、FOD、Hulu、J:COM STREAM（見放題）、Lemino、milplus、TELASA、TELASA（auスマートパスプレミアム）、U-NEXT、WOWOWオンデマンド、アニメタイムズ、アニメ放題、ニコニコプレミアム

▼都度課金サービス：

Google TV、HAPPY!動画、J:COM STREAM、milplus、music.jp、TELASA、VIDEX、カンテレドーガ、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ビデオマーケット、ムービーフルPlus ▼第2期スタッフ情報

原作：岩田雪花・青木 裕（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：福島利規

副監督：小田裕康

シリーズ構成・脚本：横手美智子

キャラクターデザイン：藤井昌宏

音楽：宮崎 誠

音響監督：岩浪美和

美術監督：吉井 駿

色彩設計：日野亜朱佳

撮影監督：野口優輔

CGディレクター：春日俊介

編集：近藤勇二(REAL-T)

アニメーション制作：J.C.STAFF ▼第2期楽曲情報

エンディングテーマ：宝鐘マリン「BooooM!!!」 ▼第2期キャスト情報

桜木カナ：ファイルーズあい

越谷仁美：東内マリ子

重本浩司：小山力也

二子山和央：山下大輝

翠川：逢坂良太

土刃メイ：安済知佳

葵 リリー：石原夏織

槇野あかね：天海由梨奈

古賀 圭：石田 彰

赤坂いろは：渡部紗弓 ▼TVアニメWEB＆SNS情報

公式HP：https://magilumiere-pr.com

公式X：https://twitter.com/MagilumiereLtd

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@magilumiere_official

SNS推奨ハッシュタグ：#マジルミエ ▼原作情報

『株式会社マジルミエ』

原作：岩田雪花 作画：青木 裕（集英社ジャンプコミックス刊）

ジャンプコミックス全18巻好評発売中！（完結済み） ▼少年ジャンプ＋の作品ページ

https://shonenjumpplus.com/episode/3269754496555043141