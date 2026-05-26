「アヲハタ」の公式「X」アカウントが、低糖度ジャム「アヲハタ55」シリーズを使った簡単アイスキューブの作り方を紹介し、SNS上で大きな反響がありました。

【画像】え…簡単すぎる… こちらがめちゃオシャレ「アヲハタ」ジャムの簡単アイスキューブです！

比率は「ジャム150グラム：水100グラム」

公式アカウントは、「『白桃＆グァバのジャム＋水』を混ぜて凍らせるだけで簡単アイスキューブができます。比率は『ジャム150グラム：水100グラム』で覚えてくださいね」と作り方を紹介。ハート型で作られた、アイスキューブが盛り付けられた様子を投稿しました。

投稿は254万回以上表示され、4万1000件以上の「いいね」を集めています。

X上では、「このジャム好き」「このジャム、この世のジャムの中で一番おいしいジャムなのみんな知ってた？」「作ってみたい！」「おいしそ〜」「目からウロコ」という声のほか、「アイスティーの氷代わりにしてもよさげ」「白ワインに入れたら夏の最高ドリンクになるのでは？」「ホットケーキの上にのせる！熱々＆ヒンヤリ食感、楽しめそう」とさまざまなアイデアが寄せられています。

反響を受けて、公式アカウントは「『ヨーグルト＋牛乳＋ジャム』を『割合1：1：1』で混ぜて凍らせるジャムアイスもおすすめです（牛乳なしでも◎）」とさらに提案。「お好きな味のジャムでぜひ試してみてくださいね」とコメントしています。

また、「ゼラチンも入れてよいですか？」というユーザーからの質問に対しては、公式アカウントは「ゼラチンを加えると『ジャムグミ』ができます。分量はこちらを参考にしてくださいね」と返信。公式サイトに掲載されている、フルーツスプレッド「Spoon Free」で作る「フルーツグミ」のレシピを紹介しています。