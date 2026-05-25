「絶対に国宝にならない映画！」稲垣吾郎・草剛・香取慎吾トリプル主演、不条理エンタメ『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日公開
2018年に2週間限定公開で28万人を動員した『クソ野郎と美しき世界』から8年。稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人がそろう「新しい地図」映画第2弾『バナ穴 BANA_ANA』が、2026年6月27日(土)に全国公開される。グランドシネマサンシャイン池袋を皮切りに、順次拡大公開される予定だ。
【写真】第1弾である『クソ野郎と美しき世界』がWOWOWにて放送決定
■「絶対に国宝にならない映画！」予告編からただごとではない!?
公開されたティザー映像が、まずただごとではない。印象的な表情を浮かべた出演者たちが次々と登場する間に、「絶対に国宝にならない映画！」「その旅は、意味からの逃走。」「ワカラナイ・ザ・ムービー」といった気になるキーワードが散りばめられている。ストーリーらしいストーリーは見えてこないのに、「わからない」を楽しむという空気だけが、ありありと伝わってくる仕上がりだ。
メガホンを取るのは、前作『クソ野郎と美しき世界』のエピソード2「慎吾ちゃんと歌喰いの巻」で香取さんを主演に迎えた山内ケンジ監督。CMディレクターから演劇界に進出し、『トロワグロ』で第59回岸田國士戯曲賞、『温暖化の秋 -hot autumn-』で第74回読売文学賞・戯曲シナリオ賞を受賞。映画でも『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』など、独自の不条理世界を描き続けている人物だ。
■3人は「役」ではなく「本人」として登場する
今回、3人は架空の人物を演じない。「稲垣吾郎」、「草磲剛」、「香取慎吾」本人として、そのままスクリーンに登場する。脚本も手がけた山内監督は、その意図をこう語る。
「3人が、田中さん、佐藤さん、浅沼さんなどと役を作って演じてもらう、ということがうまく書けたとしても、なあんか嘘っぽくなる気がして、やはり3人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろう、と思ったのです。でも、東京でいろいろ撮影の仕事をしたり、お茶を飲んだり歌ったりするのを撮るっていうのは、もうそれだけで大変すぎるし、それじゃあ3人の『情熱大陸』になってしまう」
ならばどうするか。山内監督はこう続ける。
「つまり、本人として登場する3人はリアルなんだから、その代わり、場所の設定や時間を少しシュールにして、曖昧なモノにする。そうするとリアルなのにこれは現実なんだろうか、と思えるだろう。なぜなら、今現在の世の中がそうなのだから」
リアルな顔ぶれが、リアルじゃない場所に置かれる。観客は、それをシュールに感じながらも、どこかで自分の毎日と重ねてしまう――そんな企みが、この映画には仕込まれているらしい。
■ファーストサマーウイカ、趣里、吹越満--共演陣がまた、いい顔ぶれ
主演3人を取り囲む顔ぶれも見逃せない。ファーストサマーウイカさん、趣里さん、小澤征悦さん、吹越満さん、葉山さらさん、水野響心さん、鄭亜美さん。山内作品の常連・古舘寛治さんの続投も、コアなファンにはうれしいニュースだろう。主題歌は『バナナのうた』、音楽は大城静乃さんが担当する。
■香取慎吾「考えないで、感じて」、草磲剛「謎めきすぎて癖になる」
本作について、稲垣さんは「観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です」。草磲さんは「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー」。そして香取さんは、本作の合言葉のような一言を寄せている。
「バナ穴の1人として皆様にお伝えしたいのは『考えないで、感じて』。この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆様にお届けできることになりうれしい限りです」
香取さんは、撮影が始まるまでも、終わってからも、とにかく時間がかかった作品だと、コメントの中で明かしている。
■前作『クソ野郎と美しき世界』はWOWOWで放送決定
そして第1弾「クソ野郎と美しき世界」が、『バナ穴』公開当日の2026年6月27日(土)23時50分から、WOWOWプライムほかで放送されることが決まった。あの4本のオムニバスを自宅でじっくり予習してから劇場に向かえば、『バナ穴』を観る楽しみは何倍にも膨らむはずだ。
「考えないで、感じて」。香取さんのこの言葉を旅のしおり代わりに、この夏、答えのない『バナ穴 BANA_ANA』に迷い込みに行こう。
映画『バナ穴 BANA_ANA』作品概要
公開日：2026年6月27日(土)グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国順次公開
監督・脚本：山内ケンジ
主題歌：『バナナのうた』
音楽：大城静乃
出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾
ファーストサマーウイカ、趣里／葉山さら、水野響心、鄭亜美／古舘寛治、小澤征悦、吹越満
(C)2026 BANA_ANA Film Partners
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】第1弾である『クソ野郎と美しき世界』がWOWOWにて放送決定
公開されたティザー映像が、まずただごとではない。印象的な表情を浮かべた出演者たちが次々と登場する間に、「絶対に国宝にならない映画！」「その旅は、意味からの逃走。」「ワカラナイ・ザ・ムービー」といった気になるキーワードが散りばめられている。ストーリーらしいストーリーは見えてこないのに、「わからない」を楽しむという空気だけが、ありありと伝わってくる仕上がりだ。
メガホンを取るのは、前作『クソ野郎と美しき世界』のエピソード2「慎吾ちゃんと歌喰いの巻」で香取さんを主演に迎えた山内ケンジ監督。CMディレクターから演劇界に進出し、『トロワグロ』で第59回岸田國士戯曲賞、『温暖化の秋 -hot autumn-』で第74回読売文学賞・戯曲シナリオ賞を受賞。映画でも『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』など、独自の不条理世界を描き続けている人物だ。
■3人は「役」ではなく「本人」として登場する
今回、3人は架空の人物を演じない。「稲垣吾郎」、「草磲剛」、「香取慎吾」本人として、そのままスクリーンに登場する。脚本も手がけた山内監督は、その意図をこう語る。
「3人が、田中さん、佐藤さん、浅沼さんなどと役を作って演じてもらう、ということがうまく書けたとしても、なあんか嘘っぽくなる気がして、やはり3人とも本人として登場してもらうのが一番自然でよいだろう、と思ったのです。でも、東京でいろいろ撮影の仕事をしたり、お茶を飲んだり歌ったりするのを撮るっていうのは、もうそれだけで大変すぎるし、それじゃあ3人の『情熱大陸』になってしまう」
ならばどうするか。山内監督はこう続ける。
「つまり、本人として登場する3人はリアルなんだから、その代わり、場所の設定や時間を少しシュールにして、曖昧なモノにする。そうするとリアルなのにこれは現実なんだろうか、と思えるだろう。なぜなら、今現在の世の中がそうなのだから」
リアルな顔ぶれが、リアルじゃない場所に置かれる。観客は、それをシュールに感じながらも、どこかで自分の毎日と重ねてしまう――そんな企みが、この映画には仕込まれているらしい。
■ファーストサマーウイカ、趣里、吹越満--共演陣がまた、いい顔ぶれ
主演3人を取り囲む顔ぶれも見逃せない。ファーストサマーウイカさん、趣里さん、小澤征悦さん、吹越満さん、葉山さらさん、水野響心さん、鄭亜美さん。山内作品の常連・古舘寛治さんの続投も、コアなファンにはうれしいニュースだろう。主題歌は『バナナのうた』、音楽は大城静乃さんが担当する。
■香取慎吾「考えないで、感じて」、草磲剛「謎めきすぎて癖になる」
本作について、稲垣さんは「観る者のイマジネーションによって完成する美しい作品です」。草磲さんは「謎めきすぎて癖になる。何度も引き込まれてしまう世界やー」。そして香取さんは、本作の合言葉のような一言を寄せている。
「バナ穴の1人として皆様にお伝えしたいのは『考えないで、感じて』。この作品が、バナ穴に迷い込まず、皆様にお届けできることになりうれしい限りです」
香取さんは、撮影が始まるまでも、終わってからも、とにかく時間がかかった作品だと、コメントの中で明かしている。
■前作『クソ野郎と美しき世界』はWOWOWで放送決定
そして第1弾「クソ野郎と美しき世界」が、『バナ穴』公開当日の2026年6月27日(土)23時50分から、WOWOWプライムほかで放送されることが決まった。あの4本のオムニバスを自宅でじっくり予習してから劇場に向かえば、『バナ穴』を観る楽しみは何倍にも膨らむはずだ。
「考えないで、感じて」。香取さんのこの言葉を旅のしおり代わりに、この夏、答えのない『バナ穴 BANA_ANA』に迷い込みに行こう。
映画『バナ穴 BANA_ANA』作品概要
公開日：2026年6月27日(土)グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国順次公開
監督・脚本：山内ケンジ
主題歌：『バナナのうた』
音楽：大城静乃
出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾
ファーストサマーウイカ、趣里／葉山さら、水野響心、鄭亜美／古舘寛治、小澤征悦、吹越満
(C)2026 BANA_ANA Film Partners
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