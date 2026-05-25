「絶対に国宝にならない映画！」稲垣吾郎・草剛・香取慎吾トリプル主演、不条理エンタメ『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日公開

「絶対に国宝にならない映画！」稲垣吾郎・草剛・香取慎吾トリプル主演、不条理エンタメ『バナ穴 BANA_ANA』が6月27日公開