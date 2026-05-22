¡Ö20kg¡×¤ò¡Ö30kg¡×¤È¸íÉ½µ¡¡ºÇ¾åÄ®¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Î¥³¥á¤Î¿ôÎÌ 30·ïÊÖ¶âÂÐ±þ
»³·Á¸©ºÇ¾åÄ®¤Ï22Æü¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¤ÎÄó¶¡¿ôÎÌ¤ò¸í¤Ã¤ÆÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¾åÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉíÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡Ö³ÚÅ·¡×¤È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢ÊÖÎéÉÊ¤Î¿ôÎÌÀßÄê¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö2026Ç¯»ºÍ½Ìó Àã¼ã´Ý 20kg¡×¤Ç¡¢Àµ¤·¤¤¿ôÎÌ¤è¤êÂ¿¤¤¡Ö30kg¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸íÉ½µ¤¬¤¢¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ï5·î13Æü¤«¤é5·î22Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢¤³¤Î´Ö¤Î¿½¹þ·ï¿ô¤Ï30·ï¡¢´óÉí¶â³Û¤Ï1·ïÅö¤¿¤ê44,500±ß¤Ç¤·¤¿¡£
5·î22Æü¡¢ÊÖÎéÉÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ç»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¡¢Ãæ´Ö°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë·ÇºÜºî¶È»þ¤ÎÀßÄê¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä®¤ÏÆ±ÆüÉÕ¤Ç´óÉí¤Î¼õÉÕ¤òÄä»ß¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿22¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ð°Þ¤ÎÀâÌÀ¤È¼Õºá¤ò¹Ô¤¤¡¢´óÉí¶â¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç»ö°Æ¤ò¸øÉ½¤·¡¢´óÉí¼Ô¤Ë¼ÕºáÊ¸¤òÁ÷ÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä®¤Ïº£¸å¡¢ÊÖÎéÉÊ¾ðÊó¤Î·ÇºÜÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæ´Ö»ö¶È¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£