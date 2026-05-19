グラビア話題の声優・豊田萌絵、テニス衣装などオフショット大反響「目のやり場が」「仕上がった身体」
声優の豊田萌絵が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。サウナハットをかぶり汗ばむ様子や、“カルバン・クライン”のランジェリーを着用したカットなど、大胆な姿を見せており、オフショット含めてネット上で話題になっている。
【写真】えちえち！グラビア話題の豊田萌絵 豊満ボディ強調オフショット
2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役 / 渡辺千佳役）など、さまざまな作品に出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配信を行うなど精力的な活動を見せている豊田。
自身のXでは、テニス衣装などのオフショットも投稿しており、豊満ボディを見せた今回のグラビアにネット上では、「本気出してきたか」「週プレさんのデジタル写真集みたけど、肌のハリ、可愛いお顔、仕上がった身体！」「もえぴテニス衣装えちちちすぎてアレ」「たまらん！」「刺激的なカットがまさに大増量すぎて目のやり場が」などと話題になっている。
【写真】えちえち！グラビア話題の豊田萌絵 豊満ボディ強調オフショット
2012年に声優デビューを果たし、『響け！ユーフォニアム』（川島緑輝役）、『BanG Dream!』（松原花音役）、『声優ラジオのウラオモテ』（夕暮夕陽役 / 渡辺千佳役）など、さまざまな作品に出演。ニコニコチャンネルプラスでレギュラー番組『豊田萌絵 もえのひ』を毎月生配信を行うなど精力的な活動を見せている豊田。
自身のXでは、テニス衣装などのオフショットも投稿しており、豊満ボディを見せた今回のグラビアにネット上では、「本気出してきたか」「週プレさんのデジタル写真集みたけど、肌のハリ、可愛いお顔、仕上がった身体！」「もえぴテニス衣装えちちちすぎてアレ」「たまらん！」「刺激的なカットがまさに大増量すぎて目のやり場が」などと話題になっている。