狩野英孝、東北地方の「震度5弱」地震に遭遇で「やっぱ怖いわ」ファンから相次ぐ心配、東日本大震災では実家が被災

《宮城県にいて、久々に地震警報くらった‥ やっぱ怖いわ‥》

5月15日午後8時22分ごろ、宮城県沖を震源地とするマグニチュード6.4の地震が発生。宮城県石巻市、登米市、大崎市では最大震度5弱を観測したが、発生当時、お笑いタレントの狩野英孝が宮城県に滞在しており、Xに冒頭の投稿をした。

「津波の心配はありませんでしたが、東北新幹線が一時、上下線で運転を見合わせるなど、宮城県内は混乱しました。狩野さんの滞在が仕事なのか、プライベートなのかは明らかになっていませんが、実家は宮城県栗原市にある、約1500年続く神社。東日本大震災の余震では、鳥居に亀裂が入った事が報じられました」（芸能担当記者）

狩野の投稿に

《英孝ちゃん、かなり揺れて本当に怖かったですよね》

《英孝さん実家の方は大丈夫ですか?》

など、心配するファンからのリプライが殺到している。

狩野は2022年8月にも、東北新幹線に乗車中、地震に遭遇している。Twitter（現X）に《新幹線が急停車、電気と空調も止まった…怖いな……大丈夫かな》と、暗くなった車内の写真とともに、不安な気持ちを投稿していた。

今回の地震発生時には、ほかにも有名人が東北地方に滞在していたようだ。

「故・安倍晋三元首相の夫人である昭恵さんは、5月15日午後5時48分、Xに《大船渡でSANRIKU BEER!》と題して岩手県の南部、大船渡市にいたことを報告しています。この2時間半後に地震が発生しているため、すでに帰京の途についていたかもしれませんが、フォロワーからは《昭恵さん 地震は大丈夫ですか?》など心配のリプライが寄せられていました」（前出・芸能担当記者）

このところ各地で頻発している地震。気をつけたい。