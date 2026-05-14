人気料理家・笠原将弘さんのプロの技が学べると登録者数128万人を超えるYouTubeチャンネル「【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道」。今回はその中でも高い再生回数を誇る「豚の新ショウガ焼き」レシピを紹介します！ 新ショウガの香りがふわっと香るひと皿は、まさに絶品。ぜひつくってみてください。

【再生回数253万回以上】甘辛い味つけに、箸が止まらない…！

ふわっとショウガの香りがして、甘いタマネギが脇を固める。そこにがっつり甘辛しょうゆ味の豚肉が圧巻のうまさ！

新ショウガが出回る時季になったらぜひ試してほしい一品です。

●豚の新ショウガ焼き

【材料（1〜2人分）】

豚こま切れ肉 250g

新ショウガ 40g

タマネギ 1／2個

キャベツ 1／6個

サラダ油 大さじ1

砂糖 大さじ1

酒 大さじ2

しょうゆ 大さじ2と1／2

一味唐辛子 少し

マヨネーズ 適量



【つくり方】

（1） 新ショウガは軽く水で洗い、皮ごとすりおろす。タマネギは薄切りにする。キャベツは千切りにし、水にさらして冷蔵庫で冷やしておく。

（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のタマネギを炒める。しんなりしたら豚肉を加えて炒め合わせる。

（3） 豚肉に火がとおったら砂糖を加えてさっと炒める。酒を加えて煮立たせ、しょうゆを回しかけて一味唐辛子をふる。最後に（1）の新ショウガを加えてからめる。

（4） 器に（1）のキャベツと一緒に盛り合わせ、マヨネーズを添える。

［1人分475kcal］

【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道

※ 登録者・再生回数は2026年2月時点の数字です

※ 掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください

※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう