「白飯が止まらない…！」笠原将弘さん流「豚のショウガ焼き」レシピ。タマネギの甘みとショウガが香る
人気料理家・笠原将弘さんのプロの技が学べると登録者数128万人を超えるYouTubeチャンネル「【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道」。今回はその中でも高い再生回数を誇る「豚の新ショウガ焼き」レシピを紹介します！ 新ショウガの香りがふわっと香るひと皿は、まさに絶品。ぜひつくってみてください。
【再生回数253万回以上】甘辛い味つけに、箸が止まらない…！
ふわっとショウガの香りがして、甘いタマネギが脇を固める。そこにがっつり甘辛しょうゆ味の豚肉が圧巻のうまさ！
新ショウガが出回る時季になったらぜひ試してほしい一品です。
●豚の新ショウガ焼き
【材料（1〜2人分）】
豚こま切れ肉 250g
新ショウガ 40g
タマネギ 1／2個
キャベツ 1／6個
サラダ油 大さじ1
砂糖 大さじ1
酒 大さじ2
しょうゆ 大さじ2と1／2
一味唐辛子 少し
マヨネーズ 適量
【つくり方】
（1） 新ショウガは軽く水で洗い、皮ごとすりおろす。タマネギは薄切りにする。キャベツは千切りにし、水にさらして冷蔵庫で冷やしておく。
（2） フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）のタマネギを炒める。しんなりしたら豚肉を加えて炒め合わせる。
（3） 豚肉に火がとおったら砂糖を加えてさっと炒める。酒を加えて煮立たせ、しょうゆを回しかけて一味唐辛子をふる。最後に（1）の新ショウガを加えてからめる。
（4） 器に（1）のキャベツと一緒に盛り合わせ、マヨネーズを添える。
［1人分475kcal］
【賛否両論】笠原将弘の料理のほそ道
※ 登録者・再生回数は2026年2月時点の数字です
※ 掲載するレシピは、一般的な調理道具で調理することを想定しています。特別な道具を使用する場合は、商品の使用説明書に従ってください
※おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう