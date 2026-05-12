日本ハム伊藤大海がリーグトップの4勝目

オリックスは2-0で楽天に勝利した。先発の九里亜蓮投手は、2回、2死一、二塁からYG安田捕手の安打を浴びるも、中川圭太内野手の好返球に助けられ無失点で切り抜ける。4回の2死満塁も無失点で凌いだ。

打線は4回、渡部遼人外野手の安打から西川龍馬外野手と太田椋内野手の適時打で2点を先制。九里亜蓮投手は6回2/3を無失点に抑え3勝目を挙げた。その後は吉田輝星投手、椋木蓮投手、アンドレス・マチャド投手が完封リレーを完成させた。楽天の先発・荘司康誠投手は6回2失点と粘ったが、打線が6安打無得点と逸機が目立った。

西武は3-0でソフトバンクを破り、2位に浮上した。先発の渡邉勇太朗投手は、要所を締める投球で6回2/3を無失点に抑え2勝目をマーク。打線は5回に石井一成内野手の2号2ランで先制し、7回には長谷川信哉外野手の適時打で追加点を挙げた。継投では佐藤隼輔投手、甲斐野央投手が繋ぎ、岩城颯空投手が締めた。一方のソフトバンクは、松本晴投手が6回2失点と粘投も、打線にあと一本が出ず完封負け。なお、柳田悠岐外野手が通算1500試合出場を達成した。

日本ハムが3-2でロッテに勝利。3回に田宮裕涼捕手の適時打で先制し、4回にはフランミル・レイエス外野手の5号ソロで加点した。先発の伊藤大海投手は7回に上田希由翔内野手の2号ソロで同点に追いつかれるも、8回、清宮幸太郎内野手が勝ち越し打を放った。8回を田中正義投手、9回を柳川大晟投手が無失点で守り抜き、伊藤大海投手はリーグトップの4勝目。ロッテはアンドレ・ジャクソン投手が7回2/3を3失点と力投したが、打線が振るわなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）