5月11日、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が、Xで後輩芸人に対する“いじめ騒動”について謝罪した。今回の件を受け、相方・八木真澄に対する高橋の接し方にも疑問を持たれているようだ。

騒動の発端となったのは、お笑い芸人の中山功太が出演した5月5日配信のバラエティ番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』（ABEMA）でのトーク。

「中山さんは『僕の体感で言ったら10年くらいなんですけど、ずっといじめられた先輩がいるんです』と、テレビで活躍する“大物芸人”から番組共演時にいじめを受けていたことを告白しました。番組では、その芸人の名前は編集で伏せられていましたが、放送後からSNSで特定する動きが進み、そのひとりとして、高橋さんの名前もあがっていたのです」（スポーツ紙記者）

中山の“告発”が波紋を呼ぶなか、10日の夜、高橋の相方である八木がXで《今回のことで、世間の皆様や後輩たち、多くの方々にご心配や不快な思いをおかけして申し訳ありません。全てコンビであるサバンナの責任です》と、謝罪したのだ。

「八木さんは、中山さんと電話で話したことを明かし《今回のことで、僕から見ても、調子にのっていたと思うので、人の気持ちを考えられるように、もっともっと人として成長していくべきだと思っています》と、高橋さんの後輩に対する態度に苦言を呈しました。日付が変わった深夜、高橋さんもXで、八木さんが間に入ったあと、中山さんに電話で謝罪したことを明かしています」（芸能担当記者）

真っ先に相方の騒動を謝罪し、中山との間を取り持った八木の行動には、SNSでも称賛する声が少なくない。一方で、高橋に関しては、

《好感度が高い八木氏をフル活用。50過ぎの大人が相方に尻拭いさせるなよ》

《謝罪が薄っぺらいね。なにより、相方の八木さんが先にコンタクトを取ったり謝罪していて後から遅れて出てくる辺りダサ過ぎますよ?》

など、厳しい声が聞かれていた。

「高橋さんも謝罪しましたが、そこに至るまでにはまず八木さんがフォローに入り、いじめ騒動に厳しい目が向けられるなか、真っ先に謝罪の弁を述べていました。その結果、今回の件に無関係な八木さんが矢面に立つことになり、高橋さんが“尻拭い”させたような印象を受ける人が出てしまいました」（前出・芸能担当記者）

サバンナは1994年にコンビを結成。もともと、八木と高橋は中学、高校の柔道部の先輩・後輩という関係性だった。2000年代後半にコンビはブレイクしたが、近年の2人の活動は対照的に見えた。

「多くのレギュラー番組を抱える高橋さんに対し、八木さんのレギュラーはゼロで、コンビに“格差”があることをたびたびネタにしていました。高橋さんが八木さんの仕事の少なさをイジることも多かったですが、かねてから、SNSでは《八木さんに態度キツすぎって感じがしてた》など、高橋さんの相方への当たりの強さは、疑問を抱く声もあがっていたのです。それが今回の騒動では、高橋さんは一転して、学生時代の先輩である八木さんに頼るような形で謝罪させたことで、多くのファンに、ますますの不信感を持たれています」（同前）

結成から32年、コンビは高橋の起こした“苦境”を乗り越えられるか。