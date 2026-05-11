イラストレーターのりんごりらっぱさんの漫画「死」が、インスタグラムで投稿されて以来、1300以上の「いいね」を集めて話題になりました。

【漫画】本編を読む

電車で座っていた男性。することもなく暇だったので、隣の女性が見ていたスマホの画面をのぞき込むと…という内容で、読者からは「私、2回も見ちゃった…」「作者も危険なのでは」などの声が上がりました。

何気ない“チラ見”が招いたまさかの恐怖

りんごりらっぱさんは、インスタグラムで作品を発表しています。りんごりらっぱさんさんに、作品の反響や最近の活動について、お話を聞きました。

Q.この漫画作品は多くの方に読まれましたが、反響はいかがでしたか。

りんごりらっぱさん「ありがたいことにたくさんの反響をいただきました。SNSでも多くの『いいね』やコメントを頂戴し、とてもうれしく思っています」

Q.りんごりらっぱさんは、電車内でこの絵の画像を見ている人に遭遇したことはありますか。

りんごりらっぱさん「この画像ではないのですが、『待ち受けにするとお金持ちになる画像』をスマホの待ち受けにしている方を見かけたことはあります。実際にどのくらいの方が効果を実感しているのか、少し気になります。アンケートを取ってみたいです」

Q.りんごりらっぱさんご自身は、「3回見たら死ぬ絵」を何回見たのでしょうか。3回以上見ていると思われますが…。

りんごりらっぱさん「作品の制作時に何度も見ていますし、SNSなどで目にすることもあり、トータルで30回ほど見ているかと思います。設定上は10回ほど死んでいる計算になりますが、今のところ1度も死ぬことなく、体調も崩さず、元気に過ごせています。感謝です」

Q.「3回見たら死ぬ絵」のような、「見ると〇〇になる画像」は、その他にもあるのでしょうか。

りんごりらっぱさん「『見ると涼しくなる画像』を見たことがあります。実際に少し涼しくなったような気がしないでもなかったです。逆に寒い日には見たくないなとも思いました」

Q.その後、創作活動や取り上げるテーマに変化はありましたか。

りんごりらっぱさん「特に変化はありませんが、今後もこれまでと同様に、クスッと笑えるような内容を幅広いテーマで描いていければと思っています」