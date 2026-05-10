【NARUTO-ナルト-】喜多方ラーメンの「河京」より一楽ラーメンが登場！
喜多方ラーメンを製造販売する河京より、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』をイメージした、「NARUTO-ナルト- 一楽ラーメン」が、2026年5月11日（月）0：00より公式オンラインショップにて販売される。
＞＞＞3種の一楽ラーメンをチェック！（写真7点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。
主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
そんな『NARUTO-ナルト-』に登場する「一楽」のラーメンをイメージした、とんこつ味のラーメンと、ナルト・サスケ・サクラをイメージしたオリジナルどんぶりがノベルティとして付属する、ラーメンセットが登場する。
パッケージは、ナルト、サスケ、サクラがラーメンを食べる姿を描いた、描き下ろしイラストを使用したオリジナルパッケージとなっている。
そして、ナルト、サスケ、サクラ3人それぞれをイメージしたどんぶり３種類が各1つずつパッケージに合わせて付属している。
「NARUTO-ナルト-」に登場する「一楽」のラーメンをイメージしたとんこつ味のラーメンをどんぶりとともに楽しもう。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
＞＞＞3種の一楽ラーメンをチェック！（写真7点）
『NARUTO-ナルト-』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。
主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影（ほかげ）を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。
2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。
パッケージは、ナルト、サスケ、サクラがラーメンを食べる姿を描いた、描き下ろしイラストを使用したオリジナルパッケージとなっている。
そして、ナルト、サスケ、サクラ3人それぞれをイメージしたどんぶり３種類が各1つずつパッケージに合わせて付属している。
「NARUTO-ナルト-」に登場する「一楽」のラーメンをイメージしたとんこつ味のラーメンをどんぶりとともに楽しもう。
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
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