ガールズグループ「ME:I」がファーストピッチを行う

ヤクルトは4日、球団公式SNSなどを更新し、7月26日に神宮球場で行われる広島戦に人気ガールズグループ 「ME:I」（ミーアイ）が来場すると発表した。球団からのサプライズの告知にファンは「やばい嬉しすぎる」などと歓喜している。

球団は4日の午後12時4分にSNSを公開。「TOKYO燕プロジェクト第2弾」としてME:Iの 来場決定を報告した。試合前には新曲の歌唱パフォーマンスを実施。さらに「ファーストピッチはリーダーMOMONAさんがとめ、5回表終了後には“勝利をいただくキャッツ・アイダンス“もつばみ＆Passionと一緒に踊っていただきます」とアナウンスした

MOMONAさんは球団を通じて「東京ヤクルトスワローズの皆さんが最高の試合をできるよう、私たちもパフォーマンスで会場全体のボルテージを上げるべく、全力で頑張ります！ そして私MOMONAは人生初のファーストピッチ…！ 今から心臓がバクバクしていますが、練習して気合を入れて挑みたいと思います」と意気込みを語った。

球団の発表にファンも大喜び。「激アツですね！」「うわぁーーー行きたい！」「まじ行くから」「感極まっております」「ヤクルトも本気出してきた」「本当に嬉しいニュースです！」「ヤクルトさん、ありがとうしかない……」「ヤクルトも好きだし、ME:Iも好きだから最高すぎる」「推しと推しのコラボ。絶対行きます」と、早くも胸を昂らせていた。（Full-Count編集部）