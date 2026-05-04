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【新発売】女性のイライラやぐったり感に！助産師HISAKOが鉄分サプリを開発

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「12人産んだ 助産師HISAKOの子育てチャンネル」が、「女性なら誰でも経験するキツさに。ペプティフェ、ホンマにおすすめです！」と題した動画を公開した。動画では、助産師のHISAKOが開発に全面的に携わったという、鉄の栄養機能サプリ「ペプティフェ（peptife）」の発売を大々的に発表している。



動画内でHISAKOさんは、生理や妊娠、出産、産後、更年期といったライフステージの変化で起こるイライラや疲労感について、自分を責めがちだが「性格や甘えではなく、体の仕組み上、女性は鉄が不足しやすいからだ」と解説。自身も専門家や管理栄養士との議論を重ね、血液検査も受けた結果、女性には「鉄」と「たんぱく質」が特に重要であることにたどり着いたと語った。



毎日の食事だけで十分な鉄分やたんぱく質を摂取し続けるのは困難であることから、飲みやすさと続けやすさにこだわったサプリメントを2年かけて開発。主成分として、胃のむかつきを軽減し嫌な匂いを大幅にカットした大豆由来の「フェリチン鉄」を10mg、消化吸収に優れた「大豆ペプチド」を1000mg配合している。フェリチン鉄と大豆ペプチドがセットになったサプリは「日本初」だという。さらに、亜鉛や葉酸、銅、ビタミンB12などのサポート成分も加え、保存料や着色料など4つの無添加を実現。国内の厳しい品質管理基準をクリアした工場で製造されている。



価格については、原価が高騰し適正価格が8,000円～9,000円に上るなか、「なんとしてもたくさんのママ、そして女性たちに届けたい」という熱い思いから、1袋30日分（120粒入り）の通常価格を4,880円（税込）に設定。さらに価格交渉を重ね、「1日100円で始められる」特別プランも用意した。HISAKOさんは「ペプティフェを通して、ちょっとでも自分にご褒美を与えてあげてほしい」と呼びかけており、商品の詳細は概要欄の公式サイトから確認できる。