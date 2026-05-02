スーパーバンタム級ノンタイトル8回戦

ボクシングの前WBO世界バンタム級王者・武居由樹（大橋）が2日、東京ドームでスーパーバンタム級ノンタイトル8回戦に臨み、WBA同級15位ワン・デカン（中国）に2-0（77-75×2、76-76）の判定勝ちを収めた。興行のメインイベントは井上尚弥VS中谷潤人のビッグマッチ。武居にとっては約7か月半ぶりの再起戦で、タフな相手に苦しみながらも勝利した。リングインタビューでは悔しさをにじませた。

東京ドーム5万5000席のチケットは完売。大注目の興行でセミを務めた武居は、軽快に足を使って攻めた。しかし3回にはデカンに圧力をかけられ、ロープ際で強打を浴びるシーンも。4回も終盤に被弾する場面があった。

武居のフットワークは変わらず、5回にはアッパーを打ち込む。6回、両者が打ち合い東京ドームは大歓声。終盤にタフなデカンが猛攻を見せ、武居は防御に徹した。最終8回、デカンの勢いが止まらず。猛進して武居に襲いかかった。決着は判定へ。レフェリー1人がドロー判定だったが、2人の支持を得て武居が勝利した。

リングインタビューでは笑顔なく「こんな大きな大会で、こんなたいしたことない試合してしまって……ワン選手強かったです、ありがとうございました」と肩を落とした。今後については「今日はこれ以上言えることは何もない」と、短くインタビューを切り上げた。

元K-1王者の武居は2022年8月、ボクシング転向5戦目で初タイトルとなる東洋太平洋同級王座を獲得。2024年5月には東京ドームでジェイソン・マロニー（オーストラリア）に判定勝ちし、プロ9戦目にしてWBO世界バンタム級王座に就いた。

その後、2度の防衛に成功するも、昨年9月のクリスチャン・メディナ（メキシコ）戦で4回TKO負け。王座から陥落した。今試合は約7か月半ぶりの再起戦で、約3年5か月ぶりとなるスーパーバンタム級でのリング。26歳のデカンと拳を交えた。

この日のメインイベントでは、世界同級4団体統一王者の井上と元世界3階級制覇王者の中谷による世紀の一戦が行われる。井上が東京ドームでルイス・ネリ（メキシコ）に6回TKO勝ちした2年前に続き、武居は今回もセミファイナルを務めた。



（THE ANSWER編集部）