【4/30から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン
2026年4月30日9:00からスタートする「Amazon GW スマイルSale」では、急速充電器やワイヤレスイヤホン、内蔵SSDなどのPC周辺機器やガジェットがプライスダウン予定。

気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

→「Amazon GW スマイルSale」はこちら

MacBook Proも充電可能。USB-C×3とUSB-A×1の急速充電器


Anker

Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) ホワイト【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器


UGREEN

UGREEN NexodeX 100W GaNII充電器 3ポート(USB-C*2+USB-A) タイプC 超小型 急速充電器 PD3.0/PPS/QC4+/QC3.0 対応【新生代GaNInfinity™チップ+独自Airpyra技術+PSE技術基準適合】過熱防止 ノートパソコン/MacBook/iPad/iphone17/16/15/14/13/Android/Galaxy S26 Ultra

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能


Anker

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) SmartTrack Link Anker Eufy (ユーフィ) Security SmartTrack Link 4個セット (紛失防止トラッカー)【Appleの「探す」に対応 (iOS端末のみ) / なくしものが、無くなる/紛失防止タグ/探し物/スマホが見つかる/置き忘れ防止/スマホ鳴らす】

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」


Soundcore

Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】ネイビー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



最大20度の可動域で角度調整ができるJBLのイヤホン


JBL

JBL SENSE PRO 完全ワイヤレスイヤホン/オープンイヤー/ハイレゾ/ワイヤレス充電/低音ブースト/マルチポイント/IP54防塵防水/音漏れ軽減 JBL SENSE PRO 完全ワイヤレスイヤホン/オープンイヤー/ハイレゾ/ワイヤレス充電/低音ブースト/マルチポイント/IP54防塵防水/音漏れ軽減/リキッドシリコン製イヤーフック/Bluetooth6/ブラック/JBLSENSEPROBLK

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビデオ通話でも活躍。MOFT（モフト）のスマホスタンド


MOFT

MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド 8-in-1多機能スタンド カードケース付き MagSafe対応/NFC/Suica/タッチ決済対応｜iPhoneシリーズ・全機種対応｜強力磁力＆アイアンリング付き｜MOVAS™素材｜薄型・軽量・折りたたみ式｜多角度調整・三脚 携帯スタンド｜自撮り・動画視聴・ウェブ会議・ドラマ鑑賞・記録撮影・旅行に最適（カード収納） MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド MagSafe対応 七変化マルチスタンド 携帯スタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™耐久素材 薄型・軽量・折りたたみ式・持ち運び便利 多角度調整・三脚兼用・強力なMagSafeシール付き 自撮り・動画視聴・会議・旅行に便利（カード収納なし）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



明瞭なセリフや声を表現。JBLのサウンドバー


JBL

JBL CINEMA SB580 All-in-One サウンドバー/ドルビーアトモス対応/サブウーファー内蔵3.1ch/HDMIケーブル付属/センターチャンネルスピーカー搭載/200W/eARC対応/ブラック JBLSB580AIOBLKJN

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ゲームデータや大容量ファイルの読み込みが一瞬で完了する内蔵SSD


acer

Acer Predator M.2 SSD DRAMレスモデル GEN4/GEN5 GM6/GM9 NVMe2.0 2280 PCIe Acer Predator Gen5 M.2 SSD 1TB GM9 NVMe2.0 2280 PCIe Gen5×4 超高速 14500MB/s 最大読み取り速度 内蔵SSD 高耐久 3D NAND TLC メーカー5年保証

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



迫力ある映像と低遅延で、快適にゲームも楽しめるレグザの4Kテレビ


レグザ(Regza)

Old Products 43-50 REGZA レグザ テレビ 50Z570L (50インチ / 4K テレビ/倍速液晶/Dolby Atomos/ダブルチューナー / 2番組同時録画 / スマートテレビ / 2022年モデル)

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



より鮮明で正確な音の再現を実現するスタジオモニタースピーカー


Edifier

Edifier MR3 24W モニタースピーカー PC dtm 作曲 スタジオモニター用有線外付けスピーカー、TRSバランス/RCA/AUX入力、3.5mm ヘッドホン端子出力 アンプ内蔵音質高 黒 「VGP受賞」Edifier MR3 スタジオモニタースピーカー 36W Bluetooth 5.4 ルーム補正 ハイレゾ 専用アプリ TRSバランス/RCA/AUX入力 3.5mm/ヘッドホン端子出力 52Hz-40kHz スタジオ/作曲/音楽/映画鑑賞用 MDF製 音質高 白

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



家庭用コンセントと同等のパワフルさで、99%の家電に対応


Anker

Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station オフホワイト with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel 世界最小クラスポータブル電源1024Wh 世界最速の急速充電54分 大容量 高出力 長寿命10年 キャンプ 防災 節電 ポタ電と100W Compactソーラーパネル 2点セット アンカー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



4K144対応モニターでキャプチャとパススルーが可能に


Elgato

【Amazon.co.jp限定】Elgato 4K キャプチャ 【Amazon.co.jp限定】Elgato 4K X ? PS5|Pro、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2、OBS などで4K144 までの映像を超低遅延でキャプチャ、HDMI 2.1、VRR、HDR10、USB 3.2 Gen 2 対応、ストリーミングと録画用、PC|Mac|iPad との互換性あり

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール予定商品


Levoit

Levoit (レボイト) 空気清浄機 Core300 Levoit (レボイト) 空気清浄機 進級スマートモデル Core 300S 20畳 花粉モード 自動運転 小型 卓上 静音 除臭 ハウスダスト 強力 ホワイト

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


JBL

JBL CHARGE 6 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/モバイルバッテリー機能/ハンドストラップ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続 JBL CHARGE 6 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/モバイルバッテリー機能/ハンドストラップ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブラック / JBLCHARGE6BLK

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


BOSE(ボーズ)

Bose SoundLink Micro Portable Speaker（第２世代） Bose SoundLink Micro Portable Speaker LE（第２世代） 最長12時間連続再生 防水・防塵仕様 Bluetooth 小型アウトドア スピーカー トワイライトブルー

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Amazonベーシック(Amazon Basics)

Amazonベーシック 乾電池 単 Amazonベーシック 単3形 アルカリ乾電池 300本 1.5V 保存期限5年

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Eufy (ユーフィ)

Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni Anker Eufy (ユーフィ) Robot Vacuum Omni E25 (ロボット掃除機)【ローラーモップ/全自動クリーニングステーション/自動ゴミ収集/モップ洗浄・乾燥 / 20000Pa 吸引力/モップリフト/洗剤投入/水拭き/マッピング/AIカメラ 障害物回避/毛がらみ除去/伸縮サイドブラシ/アプリ操作】ブラック

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


roborock

Q7B+_260217 roborock ロボロック Q7B+ ブラック ロボット掃除機 自動ゴミ収集 8000Pa 水拭き対応 LDSマッピング アプリ操作 【2025年6月発売】 正規品

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→「Amazon GW スマイルSale」はこちら

Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催


Prime会員を対象に、キャンペーン期間中にエントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります