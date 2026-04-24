【4/30から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン
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MacBook Proも充電可能。USB-C×3とUSB-A×1の急速充電器
Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) 【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 Anker Zolo Charger (70W, 4 Ports) ホワイト【 PD対応/PSE技術基準適合】iPhone シリーズ/Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器
最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能
1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
最大20度の可動域で角度調整ができるJBLのイヤホン
ビデオ通話でも活躍。MOFT（モフト）のスマホスタンド
MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド 8-in-1多機能スタンド カードケース付き MagSafe対応/NFC/Suica/タッチ決済対応｜iPhoneシリーズ・全機種対応｜強力磁力＆アイアンリング付き｜MOVAS™素材｜薄型・軽量・折りたたみ式｜多角度調整・三脚 携帯スタンド｜自撮り・動画視聴・ウェブ会議・ドラマ鑑賞・記録撮影・旅行に最適（カード収納） MOFT【公式直営店】モフト スマホスタンド MagSafe対応 七変化マルチスタンド 携帯スタンド iPhone 17/16/15/14/13/12シリーズ対応 MOVAS™耐久素材 薄型・軽量・折りたたみ式・持ち運び便利 多角度調整・三脚兼用・強力なMagSafeシール付き 自撮り・動画視聴・会議・旅行に便利（カード収納なし）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
明瞭なセリフや声を表現。JBLのサウンドバー
ゲームデータや大容量ファイルの読み込みが一瞬で完了する内蔵SSD
迫力ある映像と低遅延で、快適にゲームも楽しめるレグザの4Kテレビ
より鮮明で正確な音の再現を実現するスタジオモニタースピーカー
家庭用コンセントと同等のパワフルさで、99%の家電に対応
4K144対応モニターでキャプチャとパススルーが可能に
その他のセール予定商品
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Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催
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