【4/30から】PC周辺機器やガジェットがAmazonセールでプライスダウン

2026年4月30日9:00からスタートする「Amazon GW スマイルSale」では、急速充電器やワイヤレスイヤホン、内蔵SSDなどのPC周辺機器やガジェットがプライスダウン予定。気になるアイテムは「ほしい物リスト」に追加しておけば、セール開始後すぐに購入できて便利ですよ。

MacBook Proも充電可能。USB-C×3とUSB-A×1の急速充電器

シリーズ最小級のサイズを実現。3ポートで同時充電が可能な充電器

最大7台の機器に同時充電。ノートPCやスマホへ急速充電が可能

1度の充電で、最大1年間使える。Appleの「探す」に対応した紛失防止トラッカー

雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」

最大20度の可動域で角度調整ができるJBLのイヤホン

ビデオ通話でも活躍。MOFT（モフト）のスマホスタンド

明瞭なセリフや声を表現。JBLのサウンドバー

ゲームデータや大容量ファイルの読み込みが一瞬で完了する内蔵SSD

迫力ある映像と低遅延で、快適にゲームも楽しめるレグザの4Kテレビ

より鮮明で正確な音の再現を実現するスタジオモニタースピーカー

家庭用コンセントと同等のパワフルさで、99%の家電に対応

4K144対応モニターでキャプチャとパススルーが可能に

その他のセール予定商品

Prime会員を対象に、ポイントアップキャンペーンが開催



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※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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Prime会員を対象に、キャンペーン期間中にエントリーして合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。