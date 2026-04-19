あいのり・桃、年１回の人間ドックで低すぎる血圧に驚き
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日までにオフィシャルブログを更新。年に一度の人間ドックを受診したことを報告し、当日測った血圧の数値に驚きを隠せない様子をつづった。
15日、「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題したブログで、桃は「今日は、朝から、人間ドック！！」と報告。毎年通っているという東京・クレアージュ東京を訪れたことを明かした。
院内については「本当、毎度毎度、病院とは思えないほどおしゃれで…」とつづり、女性専用クリニックならではの快適さにも言及。「ノーブラでいても、気にならないのが良いよねっ笑」と率直な感想も。
また、桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロと同じ日に予約していたことも明かしつつ、「診察の流れに無駄がなくて、待ち時間がほんっっとに少ない」とスムーズな診療体制に感心した様子もつづっている。
最後には、検査結果として血圧の数値を公開。最高血圧91、最低血圧51という結果に「血圧低すぎない？！笑」と驚きをにじませ、ブログを締めくくった。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生している。
15日、「年に一度の人間ドックで、驚きの結果…！」と題したブログで、桃は「今日は、朝から、人間ドック！！」と報告。毎年通っているという東京・クレアージュ東京を訪れたことを明かした。
また、桃の親友で同じく『あいのり』の元メンバーでブロガーのクロと同じ日に予約していたことも明かしつつ、「診察の流れに無駄がなくて、待ち時間がほんっっとに少ない」とスムーズな診療体制に感心した様子もつづっている。
最後には、検査結果として血圧の数値を公開。最高血圧91、最低血圧51という結果に「血圧低すぎない？！笑」と驚きをにじませ、ブログを締めくくった。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる22年５月５日に第２子次男が誕生している。