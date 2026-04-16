日清製粉ウェルナが恒例の投稿

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に投手専念で先発し、6回4安打1失点、10三振を奪う内容で2勝目をマークした。大谷と広告出演契約を結ぶ日本のスポンサー企業も“新パターン”の祝福投稿を披露した。

日清製粉ウェルナは大谷の成績に応じて、趣向を凝らしたフードの画像を投稿することで話題になっている。本塁打は1本ごとにパンケーキを積み上げ、投手としては白星を挙げるごとにパスタを作って、勝利数メーター「SHOーGHETTI」を公開している。

大谷はこの日、メッツ相手に圧倒的な投球を披露し、2勝目をマーク。そこから約25分後、「今回は担当者イチオシ！ カルボナーラにしてみました」と記載。今季初勝利の際はミートソースだったが、今回はカルボナーラ。美味しそうなスパゲッティが並んだ。

勝ち星が増えるごとに新しい種類を公開していく。今季は果たして何パターンのスパゲッティが登場するのか注目したい。（Full-Count編集部）