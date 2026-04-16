大谷翔平が5年ぶりに封印したリアル二刀流

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

想定外の発表に困惑が広がった。ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われるメッツ戦に先発登板。今季3度目の先発マウンドとなるが、発表されたスタメンの1番から9番に大谷の名前はなかった。発表直後から「え!?まじ？」「間違いじゃないよね」と混乱する日本ファンが目立った。

この日も「1番・投手」で二刀流出場が予想されていた大谷だったが、午前7時過ぎに発表されたスタメンに記されていたのは「投手・大谷翔平」。1番にはタッカーが入り、2番以降に大谷の名前はなく、打者としては先発メンバーから外れた。ドジャースでは初の投手専念での出場となる。

二刀流での活躍を楽しみにしていたファンは早朝から続々と反応。SNS上には「二刀流封印なの？」「DHとして打席に立たないのか」「連続出塁はどうなるの？」「今日は“投手主役デー”」などのコメントが飛び交っていた。

この日は「ジャッキー・ロビンソン・デー」でメジャーリーグの全選手が背番号42を着用してプレーし、大谷は42番を纏って初登板となる。投手のみの出場はじつに5年ぶり。打者を“封印”した大谷はどんな活躍を見せてくれるだろうか。（Full-Count編集部）