日本ハムの孫易磊は6回2失点も7奪三振の力投

15日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦4試合が行われた。楽天は10-1でヤクルトに大勝し8連勝を飾った。2回に先制すると、3回には金子京介内野手の2号満塁本塁打などで一挙6得点。先発の伊藤樹投手は、要所を締める投球で6回2安打無失点と好投した。金子は2安打6打点の活躍を見せた。

西武は3-2でDeNAとの接戦を制した。先発した育成2年目の佐藤爽投手は、5イニング連続で3者凡退に抑えるなど、8回2失点で3勝目をあげた。打線は3回、山村崇嘉内野手、蛭間拓哉外野手、栗山巧外野手の3連打で1死満塁とし、押し出し四球で先制。その後は相手失策の間に加点し、最後は森脇亮介投手が締めた。

ロッテは7-10でオイシックスに敗れた。先発の森遼大朗投手が5回途中6失点と誤算。4回に和田康士朗外野手の2点適時打などで一時はリードしたが、7回と8回にリリーフ陣が計4失点。打線は12安打を放ったが、試合終盤の失点が響いた。

日本ハムは1-2で中日に敗れた。先発の孫易磊投手は6回3安打7奪三振2失点の力投。右腕を援護したい打線は7回、淺間大基外野手の安打などで無死1、3塁の好機を作り、併殺打の間に1点を返したが、反撃はここまで。淺間、上川畑大悟内野手が2安打と気を吐いたが、あと1本が出なかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）