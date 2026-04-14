」8匹の猫たちがチューブを通る様子に視聴者から反響

YouTubeチャンネル「Kittisaurus」では、8匹の猫たちがチューブを通る様子が配信され、動画のコメント欄には「猫が液体化してる！」「かわいくてずっと見ていられる」の声が続出しました。

【画像5枚】果たして16センチに成功なるか！？これが《液体化した猫たち》です！かわいすぎる…！

注目を集めたのは「Cats vs Narrowing Tube」という動画。飼い主が作る遊具に興味津々の猫の様子から動画が始まります。3種類の大きさのチューブが完成すると、さっそく猫たちが遊び始めました。

16センチの壁に挑む！ 「液体化」する猫たちの意地

初めは、直径25cmのチューブからスタート。チューブを無視して壁を飛び越える猫もいましたが、どの猫たちもすいすいとクリアしていきます。

次は20cmのチューブ。LULUとLALAはクリアできましたが、体が大きめのDDとCOCOは通り抜けることができませんでした。

そして、一番細い16cmのチューブにチャレンジ。「通れるかニャ？」と悩むMOMOの横からLULUが割り込みして、見事に通り抜けました。その後MOMOもチャレンジしますが、途中で進めなくなり失敗に終わります。

最後は食欲が勝る？ まさかのショートカットに爆笑

ゴールの近くにエサが一粒置かれると、DODOが「こっちから入れば近いニャン！」と気付き、置かれたエサを食べてすぐに出てきてしまいました。その後もエサだけを取って戻ってしまう猫が多発する事態に。最後に、ふわふわで大きく見えるCHUCHUがゴールまでたどり着いて動画は終了します。

この動画を見た視聴者からは、「チューブから出てくる猫も壁を飛び越える猫もかわいいね」「CHUCHUが16cmに成功したのは意外過ぎる」という声が寄せられました。猫たちの見事な液体化をぜひチェックしてみてください。