前田幸長氏が伝授…中学1年生が今やるべき「投球フォームの身につけ方」

中学に入って硬式野球を始める球児にとって、ボールの重さや変化球の解禁はとても大きな変化だ。早く上手くなりたいと焦る選手や保護者も多いが、ロッテや巨人など日米通算20年にわたり投手として活躍した前田幸長さんは「中3、中2、中1では、やるべきことが違う」と語る。都筑中央ポニーの会長として、少年野球育成にも携わる前田さんは、将来から逆算して「今」と向き合う大切さを伝えている。

軟式から上がってきたばかりの選手がまず向き合うのは、軟球と硬球の重さの違いだ。中学生になると変化球が解禁となるが、前田さんは「変化球をやたら投げたがる選手が多い」と話す。環境が変わったばかりの時期に無理をして投げ急ぐと、怪我につながるのは自明の理。まずはキャッチボールなどでボールの硬さや重さに慣れることが先決だという。「変化球は後でいい」と、まずは土台を作る時期なのだ。

そこで前田さんが推奨するのが、“ボールを投げない”練習だ。今は球数制限が厳しいが、投げる動作を繰り返さないと、コントロールや良いボールを投げる感覚はなかなか身につかない。

そこで、家でもできるシャドーピッチングの出番だ。ボールではなくタオルや棒を使うことで、肩や肘を痛める心配をせずに練習ができる。前田さんも「シャドーピッチングを家でたくさんやってごらん」と選手たちに勧めているという。動作をしっかり覚えることで、いざボールを投げた時にもいい形で腕を振れるようになる。鏡を見ながらチェックするなど、家での工夫が未来の力に変わっていく。

「1年生の時に無理をして、硬式になったからといって投げたがってはいけないよ」という前田さんの言葉には、長く野球を楽しんでほしいという願いが込められている。1年生のうちは打つことも守ることも、まずは「ボールに慣れること」が一番の宿題。焦らずじっくりと向き合うことが、高校野球へと続く成長の近道になる。（First-Pitch編集部）