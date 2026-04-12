西武は林安可の来日初アーチでサヨナラ勝利

12日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は4-0でオリックスを完封した。5回に小郷裕哉外野手の適時打で先制すると、8回には辰己涼介外野手の1号2ランなどでリードを広げた。先発の瀧中瞭太投手は7回途中まで2安打無失点に抑え今季初勝利。2番手以降は田中千晴投手、西垣雅矢投手、藤平尚真投手の継投で完封リレーを完成させた。オリックス先発のショーン・ジェリー投手は6回1失点と粘ったが、打線が3安打と沈黙した。

西武は2-1でロッテにサヨナラ勝利した。両チーム無得点で迎えた9回、ロッテに1点を奪われたが、その裏、源田壮亮内野手の適時打で同点。続く延長10回、林安可外野手が来日初本塁打となる1号ソロを放ち試合を決めた。先発の平良海馬投手は7回無失点の好投。勝ち星はつかなかったが、今季3度目の先発でも安定した投球を披露した。

ソフトバンクは11-7で日本ハムとの打撃戦を制した。初回、山川穂高内野手の適時打などで3点を先制。中盤に逆転を許したが、5回にスクイズなどで再逆転すると、終盤に周東佑京内野手の1号2ランなどでリードを広げた。3番手の上茶谷大河投手が3回無安打無失点で移籍後初勝利。日本ハムは万波中正外野手が2打席連続適時打を放つなど11安打7得点も、先発の有原航平投手が5回6失点。投手陣が失点を重ね、ソフトバンク戦は5連敗となった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）