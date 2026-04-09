佐々木朗希に米識者が警鐘「メンタル面で苦しんでいる」

ドジャースの佐々木朗希投手の“現状”について米識者が厳しい意見を投げかけ、ファンの注目を集めている。米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏は「MLBキャリアを完全に壊しかねない状況へと急速に近づいている」と警鐘を鳴らした。

クラーク氏は5日（日本時間6日）、自身のX（旧ツイッター）で佐々木について言及。開幕から2試合で先発登板も防御率7.00と低迷する右腕に「ロウキ・ササキは若い。才能もある。しかし、マウンド上ではメンタル面で苦しんでいるように見える。どこか居心地が悪そうで、自信もないように見える」と指摘した。

続けて「このままでは、MLBキャリアを完全に壊しかねない状況へと急速に近づいている。やがてチャンスも尽きてしまうだろう」と、この先を不安視した。佐々木は今季初登板となった3月30日（同31日）のガーディアンズ戦は4回1失点で負け投手に。4月5日（同6日）のナショナルズ戦は5回6失点で無念の降板となった。

米識者の厳しい見解に米ファンも続々と反応。SNSには「彼は先発投手ではない。プレッシャーが大きすぎる。感情的な面も」「いつもマウンド上で崩壊寸前に見える」「自分なら彼をしばらくマイナーリーグに送るだろう」と、佐々木の先発起用を疑問視する声が飛び交っていた。

その一方で、「ブルペン向きだ。複数イニングでは集中力を保てない」「昨年終盤、自分の居場所を見つけたと思ったけどな」「現段階ではリリーフ向きだと思う」「ブルペンこそロウキの自信が出る場所だよ」と、昨季終盤のようにリリーフ復帰を求める声も数多く寄せられていた（Full-Count編集部）