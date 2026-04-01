3月31日付のスポニチによると、NPBが投球間の時間制限ルールの「ピッチクロック」の導入を再検討する見通しだという。

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MLBで2023年に導入されたこのルール、投手は走者なしの場面で15秒、走者ありの場面では18秒以内に投球動作に入らなければ1ボールが宣告され、打者は8秒以内に打席で構えを完了していなければ1ストライクになるというものだ。3月のWBCで採用されたものの、野球の主要国では日本が唯一、未導入とあって、投打で対応に苦慮した。

日本でも試合時間の短縮を目的に、23年に導入が検討された。NPBと12球団はかねて試合のスピードアップを目指しているが、反対意見もあって頓挫した。その際、危惧されたのが球場での飲食、グッズの物販収入減だ。試合時間が短くなり、観客の滞在時間が減れば、飲食やグッズの売り上げもマイナスになりかねない、というわけだ。

そもそもMLB球団とNPB球団の収益構造は大きく違う。元ソフトバンクホークス取締役の小林至氏は本紙コラムで、MLBは放映権料収入が全体の約35％を占める一方、NPBのそれは推定15％にとどまるとした。12球団はそれだけ、物販収入への依存度が高いのだ。

しかし、3月のWBCを契機に時短を求める声は勢いを増している。

NPBの試合時間は、スピードアップを推進している割には、WBCやメジャーと比べて長い。今季のセ・パ開幕カード計18試合の平均試合時間は3時間3分（9回試合は2時間59分）。ファンからは「試合が間延びする」との声もある。

WBCの東京ラウンド全10試合の平均時間は約2時間38分。前回23年大会よりも43分間ほど短縮した。日本戦も同ラウンド4試合の平均が2時間42分。米国ラウンドでは、大激戦の末に敗れた準々決勝のベネズエラ戦でさえ3時間7分だった。

大谷翔平のドジャースも、3月31日までの4試合の平均は約2時間39分とスピーディーだ。

MLBはピッチクロック導入直後の23年シーズンで前年から約24分間短縮した。コミッショナーのマンフレッド氏は先日、YouTubeチャンネル「The Sports Leader」で、「ピッチクロックを導入して以来、観客動員は4年連続で増加している。ファンのアンケート結果はほぼ一様にポジティブだ」などと発言。投球間隔短縮による投手の負担増など、課題はあるにせよ、米国内ではピッチクロックの導入が試合中継の視聴数、広告収入アップに寄与しているとみられている。

ピッチクロックは、WBCに出場した侍ナインからも、NPBでの採用を求める声が噴出している。準々決勝でベネズエラ相手に力負けしたうえ、この未体験ルールの対処にも苦慮。NPBにも「15秒ルール」があるが、走者なしの場面のみに適用される。バッテリーは走者がいる状況や点差が競った展開で心理的に追い込まれた。

侍戦士から続々と上がる導入要望、大谷は「世界と勝ちたいなら…」

侍ジャパンはこの未体験ルールに対処すべく、NPB組の投手はサイン伝達用のピッチコムの送信機は装着せず、受信機のみを装着。公式戦と同様、サイン出しは捕手主導で行った。アドバイザーを務めたダルビッシュ（パドレス）は、「日本の捕手は打者の表情であったり、スイングの動きで配球を決めていくというところがある。それとピッチクロックってすごく相性が悪い」と言っていた。公式戦では機器を使用したサインのやりとりはできない。

侍ジャパン経験のある球界OBが言う。

「捕手は、投手がサインに首を振った場合に備えて、ピッチコムに加え、手の動きなどで球種を伝達するなどしたが、苦肉の策だったのは否めない。ピッチクロックもピッチコムも、『慣れれば問題ない』と選手は口を揃えています。ただでさえ米国、中南米諸国との実力差が鮮明になる中、『ルールに慣れるための時間がもったいない』というわけです」

BCリーグが今季から一部公式戦で導入するが、2年後の28年にはロサンゼルス五輪が行われる。五輪でもピッチクロックが採用される可能性はある。

日本人メジャーリーガーからも、NPBでの導入を求める声が相次いでいる。

大谷翔平は「見てる方はもちろん楽だとは思う。ファンの人たちにとってはあった方がいいんじゃないかなとは個人的には見てて思う」としたうえで、こう私見を述べた。

「必ず導入しなければならないということもないですし。世界で勝ちたいなら導入するべきだとはもちろん思いますけど、『我々は我々の野球をするんだ』って思っているのなら、別に変える必要ないのかなと思う」

ダルビッシュも、ピッチクロック、ピッチコムが侍ジャパンの落とし穴になりかねないと危惧。宮崎合宿中に投手、野手に対応策を実演を交えてレクチャーしたほどだ。菅野智之、菊池雄星も導入を後押ししている。

「NPBや侍ジャパンは、大谷が珍しく『ピッチクロックを導入すべき』と提言したうえ、世論も導入に好意的な流れになっていることに戦々恐々としている。ピッチクロックの問題をスルーして、ロス五輪や、29年か30年に予定されている次回WBCで大谷らメジャーリーガーにソッポを向かれたら、日本代表は総崩れになりますからね。NPBと12球団が本気で導入に向けて動くかどうかはともかく、重い腰を上げざるを得ない状況なのは間違いない」（パ球団関係者）

海の向こうからの強力な“圧力”が、ガラパゴス状態から脱する契機になるのか。

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そもそも、侍ジャパンは28年ロサンゼルス五輪に出場できるのだろうか。現状、その立ち位置は極めて不透明であることはあまり知られていない。いったいどういうことか。出場に求められる「際どい条件」とは。

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