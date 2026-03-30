廊下で寝ているパパの奥におやつがあったら、大型犬3頭はどうする…？ドッキリに対するそれぞれの反応が話題になり、投稿は記事執筆時点で1075万回再生を突破。「笑った」「個性が出てる」「みんな可愛い」といった声が寄せられています。

【動画：廊下で寝ているパパの奥におやつがあったら？大型犬3頭にドッキリを仕掛けた結果…まさかの対応】

ハスキー犬のウノちゃんの反応

YouTubeチャンネル「ランドロードのワンだふるライフ」に投稿されたのは、大型犬3頭に「廊下で寝ているパパの奥におやつがあったらどうする？」というドッキリを仕掛けた時の様子です。パパさんが大きめのクッションで廊下を塞ぎ、その上に寝転がって待っていたら、まずはシベリアンハスキーの「ウノ」ちゃんがやってきました。

ウノちゃんはそっと遠慮がちにクッションに前足を乗せてみたものの、先へ進むにはパパさんを踏んづけて行くしかないため断念。そこでクッションを引っ掻いて、「邪魔すると壊すぞ」とアピール開始！

そしてパパさんが脅しに屈して少し脇に避けてから、クッションの端っこを通っておやつをゲット。ウノちゃんの作戦勝ちという結果になりましたが、パパさんを踏まないよう気遣ってくれる優しさにほっこりしますね。

ボルゾイのマデラちゃんの反応

お次はボルゾイの「マデラ」ちゃんが登場。マデラちゃんはパパさんを見つけると体の上に乗り、お顔をペロペロと舐めてご挨拶したそう。その後はパパさんから「ゔゔ…っ」と苦しそうな声が漏れるのも構わずに、そのままパパさんを踏んづけながら廊下の奥へ。

そしてオヤツを食べ終わるとパパさんのところに戻ってきて、撫でてもらいながら再びお顔をペロペロ…。甘えん坊全開でドッキリを楽しむマデラちゃんなのでした。

ボーダーコリーのベルくんの反応

最後に登場したボーダーコリーの「ベル」くんは、全くためらうことなくパパさんの体の上に立つと、クンクンと周囲の匂いを嗅いでおやつを探し始めたそう。

そして廊下の奥にあるおやつを発見した瞬間に、ぴょんっとクッションから飛び降りて向こう側へ。判断も行動も早いベルくんは、あっという間におやつをゲットしてしまったのでした。3頭のドッキリに対する反応に、それぞれの個性が出ていて面白いですね！

この投稿には「三者三様で可愛い」「性格の違いが如実に出てて面白い」「ハスキーが謙虚過ぎて笑える」「一番体重あるボルゾイががっつり踏んでくのかわいいｗ」「パパより、おやつ！のベル君w」といったコメントが寄せられています。

ウノちゃん＆マデラちゃん＆ベルくんの個性豊かで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ランドロードのワンだふるライフ」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ランドロードのワンだふるライフ」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。