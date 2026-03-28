「live the dream」の意味は？誰かを応援するときに使うフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「夢を実現する」でした！

「Live the dream」は、「夢を実現する」という意味のフレーズ。

直訳すると「夢を生きる」となることから「夢を叶えた状態で生きていること」つまり「夢を実現する」という意味になります。

ほかにも「live one's dream」という表現もありますよ。

「You’ve opened your own restaurant. You're already living the dream.」

（君は自分のレストランを持った。もう夢を叶えているじゃないか）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。