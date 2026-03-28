「live the dream」の意味は？誰かを応援するときに使うフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「live the dream」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「夢を実現する」でした！
「Live the dream」は、「夢を実現する」という意味のフレーズ。
直訳すると「夢を生きる」となることから「夢を叶えた状態で生きていること」つまり「夢を実現する」という意味になります。
ほかにも「live one's dream」という表現もありますよ。
「You’ve opened your own restaurant. You're already living the dream.」
（君は自分のレストランを持った。もう夢を叶えているじゃないか）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部