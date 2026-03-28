28日放送のMBSラジオ「ますます！ハイヒール」でパーソナリティーのハイヒール（リンゴ、モモコ）は「山口県では、私ら全然知られてないわ〜」と小さな悩みを打ち明けた。

番組では、共演の亀井希生アナウンサー（58）の長女（晴加さん）が今春、tysテレビ山口のアナウンサーとして就職することを報告。リンゴとモモコは「おめでとう！ あんなに小さな女の子やったのに、早いなあ」と祝福した。

さらに山口県について「大阪の番組があまり見られないせいか、大阪の芸人や情報が知られていない」「山口出身の若手芸人も、以前はトミーズもハイヒールも知らなかったと言うてた」。広島や福岡とは事情が異なることを語った。

モモコは「スーパーエイトのコンサートを山口県で見た時、村上（信五）君が客席の私に気がついて手を振ってくれた。そしたらファンの女の子3人ぐらいに囲まれて『どういう関係ですか？』となって。大阪で仕事を一緒にしている漫才師なんですと説明した。全然、顔も知られてないわ〜」と苦笑まじりで振り返っていた。

リンゴも番組ロケで一般市民を相手にした際、現地では知名度がないため苦戦したことを明かしていた。