「1番・指名打者」で開幕戦に先発

【MLB】ドジャース 8ー2 Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に「1番・指名打者」で先発した。ワールドシリーズ3連覇に向けて緊張感高まる一戦。試合前に見せた“行動”に地元メディアは感銘を受けたようだ。

大谷は試合前、いつものように外野付近でキャッチボールなどで汗を流した。スターの一挙手一投足にファンも声援を送った。そして一連のルーティンを終えると、大谷は右手をぐるぐる回し、持っていたボールをファンに渡す粋な対応を見せた。

大谷がファンサービスを行うのは今回に限った話ではないが、開幕戦前も変わらぬ姿を見せ、地元メディア「ドジャース・ネーショーン」は「ショウヘイ・オオタニ＝民衆の味方」として称賛を送った。

この日の試合前には、ナインに対して「セイコー」の腕時計などをプレゼント。「ハッピー・オープニングデー、3連覇（スリーピート）を！」とメッセージを添え、チームの士気を高めていた。（Full-Count編集部）