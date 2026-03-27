山本は2年連続での開幕投手

【MLB】 ドジャースー Dバックス（日本時間27日・ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとのシーズン開幕戦に臨む。大事な初陣を前にデーブ・ロバーツ監督が取材に応じ、開幕投手を任せた山本由伸投手に期待を込めた。

山本はメジャー2年目の2025年、30先発で12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99を記録。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤング賞投票では3位に入った。さらにワールドシリーズでは3勝の大活躍で連覇の原動力となった。

2年連続で開幕投手の大役。指揮官は山本に対して「ただ、彼らしく投げてくれればいい。カウントで優位に立ち、持ち前の全球種をミックスして使い、我々に勝機を与え、戦ってくれること。確かに多くは見ていないが、彼が準備万端であると知るには十分なサンプルを見てきた」と話した。

また、試合前には佐々木朗希投手と話す場面があった。メジャー2年目の右腕は昨季終盤のクローザーを経て、今季は再び先発に戻る。しかし、オープン戦最終登板は8四死球を出すなど大荒れで、防御率が15.58まで悪化した。それでも、開幕4戦目で先発する予定だ。

「よりメンタルなことについての話だ。彼の調子を確認しただけのこと。彼のキャッチボールを見ていた。状態は良さそうだ」と、ロバーツ監督は修正に自信があるようだ。（Full-Count編集部）