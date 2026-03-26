大阪・関西万博開幕1周年イベント、コンテンツ詳細が一挙発表 ミャクミャクハウス、国内外パビリオン、ステージ、フードなど復活【タイテ・登壇者など一覧】
大阪・関西万博開幕1周年イベント『EXPO2025 Futures Festival』と『EXPO2025 Futures Station』の詳細が26日、一挙発表された。
【動画】大阪・関西万博開幕から1年！ EXPO2025 Futures イメージムービー
2025年日本国際博覧会協会による公式イベントとして、4月12日に吹田の万博記念公園内特別会場で『EXPO2025 Futures Festival』（メイン会場）、4月8日〜14日に夢洲駅地上で『EXPO2025 Futures Station』（サテライト会場）が開催される。
プログラムの詳細発表にあわせ、イベントのイメージムービーが公開された。
■『EXPO2025 Futures Festival』内容
開催日時：2026年4月12日（日）午前10時〜午後8時頃（予定） ※雨天決行・荒天中止
会場：万博記念公園 もみじ川芝生広場・わくわく池の冒険広場（大阪府吹田市千里万博公園内）
※大阪・関西万博会場（夢洲）ではないので注意
入場料：無料 ※別途、万博記念公園への入園料が必要
プログラム:ステージプログラム、展示・体験企画、オフィシャルストア・キッチンカー、ドローンショー ほか
「もみじ川芝生広場」で体験できるコンテンツの一部は事前抽選
LINE公式アカウント＝申込期間：2026年3月26日（木）午後2時〜4月2日（木）午後11時59分／当選発表：2026年4月4日（土）
飲食・物販などのエリア「わくわく池の冒険広場」は自由入場
▼ステージプログラム（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象
閉幕式で披露されたダンスパフォーマンスに「Futures」のアレンジを加え進化したパフォーマンス「EXPO2025 World Journey.世界を旅するいのちの物語」や、テーマ事業プロデューサーを迎えて万博の“レガシー”と“Futures”をテーマとするトークセッション「Legacy for the Futures」、あの日夢洲で見た万博の景色が、現在から未来へ向けてどう発展していくのかを紐解くクイズ「万博プロデューサーレガシークイズ〜夢洲から未来へ〜」など、盛りだくさんのステージプログラムを予定。
ステージプログラムタイムテーブル
午前10時半〜午後1時 開幕パフォーマンス
・オープニングムービー
・イントロダクション
・EXPO2025 World Journey. 世界を旅するいのちの物語
・メモリアルイベント コンセプトトークほか
登壇者：
・横山英幸大阪市長
・大阪・関西万博 スペシャルサポーター ゆうちゃみ・ゆい小池
・大阪・関西万博 会場デザインプロデューサー 藤本壮介
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 宮田裕章
・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 石毛博行事務総長
・大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク など
ステージコンテンツ1stブロック
・Legacy for the Futures
・万博振り返りムービー
・Culture Stage 伝統パフォーマンス 海外パフォーマンス
登壇者：
・サバンナキッズ feat.team AFRICA!
・日本太鼓財団奈良県支部「やまと獅子太鼓」、「生駒山麓太鼓保存会」
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 宮田裕章、石黒浩、小山薫堂、河瀬直美（※瀬＝旧字体） など
午後3時半〜5時半
ステージコンテンツ2ndブロック
・Legacy for the Futures
・万博振り返りムービー
・Culture Stage 伝統パフォーマンス 海外パフォーマンス
・万博プロデューサー レガシークイズ 〜夢洲から未来へ〜
登壇者：
・吉村洋文大阪府知事
・サバンナキッズ feat.team AFRICA!
・日本太鼓財団奈良県支部「やまと獅子太鼓」、「生駒山麓太鼓保存会」 など
・大阪・関西万博 スペシャルサポーター ゆうちゃみ・ゆい小池
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 中島さち子、落合陽一、福岡伸一、河森正治 など
※プログラムは変更の可能性あり
※テーマ事業プロデューサーのトークセッション「Legacy for the Futures」は、1stブロックが午前11時20分頃、2ndブロックが午後3時30分頃からの開始予定
▼『One World, One Planet.』開幕1周年メモリアルプログラム（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象
午後7時半〜7時45分（予定）
万博期間中に多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーを一夜限りの特別版として実施。ミャクミャクのドローン演出も検討中。
※当日の天候によっては、ドローンショーが中止となる場合あり
▼Futuresゾーン（もみじ川芝生広場）展示・体験企画 ※事前抽選対象
午前10時〜午後6時半 ※午後6時体験受付締切
各ブースにてパビリオンの追体験、レガシー展示、未来へのメッセージ企画など、さまざまなコンテンツを体験できる。
コンテンツ
Re:mind EXPO2025 大屋根リングの模型と大型LEDビジョンによる約3分間のシアター体験
Futures Diary 184日間の軌跡を時系列に写真や映像で追いながら万博を振り返るエリア
ミャクミャクハウス ミャクミャクとの思い出を振り返るエリアを展開。体験の最後にはミャクミャクから素敵なプレゼントも！
Futures Road 各パビリオンや展示のレガシーの現在地をご紹介
Co-Creation Pavilion 展示や衣装など国内外のパビリオンが続々出展予定！
・Better Co-Being
・いのちの未来
・いのちの遊び場 クラゲ館
・null2
・いのち動的平衡館
・いのちめぐる冒険
・EARTH MART
・Dialogue Theater -いのちのあかし-
・日本館 ほか
大阪府市＆大阪ヘルスケアパビリオン
・「ミライの都市生活」が1日限定で復活。「大阪府内市町村」の万博関連展示や歴代のEXPOキャラクターによるグリーティングも開催予定。
・新カラダ測定ポッドの体験 ※個別の抽選予約が必要
カナダパビリオン AR体験など ※個別の抽選予約が必要
null2 3Dスキャンタワー体験など ※個別の抽選予約が必要
ミャクミャクグリーティング ミャクミャクと一緒に記念撮影 ※個別の抽選予約が必要
▼Food＆Marketゾーン（わくわく池の冒険広場／自由入場）
午前10時〜午後7時半（フードは午後7時ラストオーダー）
国内外パビリオンで提供されたあの味がもう一度味わえるキッチンカーが集結。オフィシャルグッズを販売するオフィシャルストアも1日限りでオープン。
Foodゾーン
・アゼルバイジャンカフェ ざくろの木（アゼルバイジャン）
・A-DINING（マレーシア）
・Expo Kuwait Kitchen kw（クエート）
・オーストラリアミートパイNo.1ブランド Four’Ntwenty（オーストラリア）
・CONCEPT STORE by CLASS EARTH（シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」）
・月化粧 キッチンカー（青木松風庵）
・PACKN-TO（大阪ヘルスケアパビリオン）
・バーラト市場（バーラト）
・PANAF’ African Restaurant & Club（Pan-African）
・ほっかほっか亭（大阪ヘルスケアパビリオン）
・JORDAN KITCHEN（ヨルダン） など
Marketゾーン
・「いのちの遊び場 クラゲ館」Playground of Life: Jellyfish Pavilion
・2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 万博記念公園店（株式会社丸善ジュンク堂書店）
・思い出ショップ by Living Hospitality（アメリカ、英国、スイス）
・CONCEPT STORE by CLASS EARTH（シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」）
・PASONA NATUREVERSE SHOP
・JORDAN KITCHEN（ヨルダン）
・2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）PRブース など
▼Futures スタンプラリー（自由入場）
万博記念公園内に設置された7つのスタンプを集めると、とある文字が完成する。
■『EXPO2025 Futures Station』内容
開催場所：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）各日午前10時〜午後6時頃（予定）※雨天決行・荒天中止
会場：大阪メトロ中央線 夢洲駅地上（大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目）
※大阪・関西万博会場跡地は工事中のため立ち入りできない
入場料：無料
プログラム：記念スタンプ、メッセージボード ほか
▼主な展示・体験プログラム
未来へ出発するミャクミャクをモチーフにした駅看板から始まり、万博で生まれた技術や取り組み、未来社会に向けたプロジェクトを紹介する展示、イベント参加の記念としてオリジナルスタンプを押印できる企画などを実施。
スタンプは「EXPO 2025 Futures Station」をモチーフに、ミャクミャクが未来へ向かう列車に乗る姿を描いた特別仕様となる。
イベント限定の「Futures Train Ticket」を模した台紙にスタンプを押すことで、夢洲駅から未来へ出発する“旅の記念”として持ち帰ることができる。
【動画】大阪・関西万博開幕から1年！ EXPO2025 Futures イメージムービー
2025年日本国際博覧会協会による公式イベントとして、4月12日に吹田の万博記念公園内特別会場で『EXPO2025 Futures Festival』（メイン会場）、4月8日〜14日に夢洲駅地上で『EXPO2025 Futures Station』（サテライト会場）が開催される。
■『EXPO2025 Futures Festival』内容
開催日時：2026年4月12日（日）午前10時〜午後8時頃（予定） ※雨天決行・荒天中止
会場：万博記念公園 もみじ川芝生広場・わくわく池の冒険広場（大阪府吹田市千里万博公園内）
※大阪・関西万博会場（夢洲）ではないので注意
入場料：無料 ※別途、万博記念公園への入園料が必要
プログラム:ステージプログラム、展示・体験企画、オフィシャルストア・キッチンカー、ドローンショー ほか
「もみじ川芝生広場」で体験できるコンテンツの一部は事前抽選
LINE公式アカウント＝申込期間：2026年3月26日（木）午後2時〜4月2日（木）午後11時59分／当選発表：2026年4月4日（土）
飲食・物販などのエリア「わくわく池の冒険広場」は自由入場
▼ステージプログラム（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象
閉幕式で披露されたダンスパフォーマンスに「Futures」のアレンジを加え進化したパフォーマンス「EXPO2025 World Journey.世界を旅するいのちの物語」や、テーマ事業プロデューサーを迎えて万博の“レガシー”と“Futures”をテーマとするトークセッション「Legacy for the Futures」、あの日夢洲で見た万博の景色が、現在から未来へ向けてどう発展していくのかを紐解くクイズ「万博プロデューサーレガシークイズ〜夢洲から未来へ〜」など、盛りだくさんのステージプログラムを予定。
ステージプログラムタイムテーブル
午前10時半〜午後1時 開幕パフォーマンス
・オープニングムービー
・イントロダクション
・EXPO2025 World Journey. 世界を旅するいのちの物語
・メモリアルイベント コンセプトトークほか
登壇者：
・横山英幸大阪市長
・大阪・関西万博 スペシャルサポーター ゆうちゃみ・ゆい小池
・大阪・関西万博 会場デザインプロデューサー 藤本壮介
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 宮田裕章
・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会 石毛博行事務総長
・大阪・関西万博公式キャラクター ミャクミャク など
ステージコンテンツ1stブロック
・Legacy for the Futures
・万博振り返りムービー
・Culture Stage 伝統パフォーマンス 海外パフォーマンス
登壇者：
・サバンナキッズ feat.team AFRICA!
・日本太鼓財団奈良県支部「やまと獅子太鼓」、「生駒山麓太鼓保存会」
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 宮田裕章、石黒浩、小山薫堂、河瀬直美（※瀬＝旧字体） など
午後3時半〜5時半
ステージコンテンツ2ndブロック
・Legacy for the Futures
・万博振り返りムービー
・Culture Stage 伝統パフォーマンス 海外パフォーマンス
・万博プロデューサー レガシークイズ 〜夢洲から未来へ〜
登壇者：
・吉村洋文大阪府知事
・サバンナキッズ feat.team AFRICA!
・日本太鼓財団奈良県支部「やまと獅子太鼓」、「生駒山麓太鼓保存会」 など
・大阪・関西万博 スペシャルサポーター ゆうちゃみ・ゆい小池
・大阪・関西万博 テーマ事業プロデューサー 中島さち子、落合陽一、福岡伸一、河森正治 など
※プログラムは変更の可能性あり
※テーマ事業プロデューサーのトークセッション「Legacy for the Futures」は、1stブロックが午前11時20分頃、2ndブロックが午後3時30分頃からの開始予定
▼『One World, One Planet.』開幕1周年メモリアルプログラム（もみじ川芝生広場）※事前抽選対象
午後7時半〜7時45分（予定）
万博期間中に多くの来場者を魅了した「One World, One Planet.」のドローンショーを一夜限りの特別版として実施。ミャクミャクのドローン演出も検討中。
※当日の天候によっては、ドローンショーが中止となる場合あり
▼Futuresゾーン（もみじ川芝生広場）展示・体験企画 ※事前抽選対象
午前10時〜午後6時半 ※午後6時体験受付締切
各ブースにてパビリオンの追体験、レガシー展示、未来へのメッセージ企画など、さまざまなコンテンツを体験できる。
コンテンツ
Re:mind EXPO2025 大屋根リングの模型と大型LEDビジョンによる約3分間のシアター体験
Futures Diary 184日間の軌跡を時系列に写真や映像で追いながら万博を振り返るエリア
ミャクミャクハウス ミャクミャクとの思い出を振り返るエリアを展開。体験の最後にはミャクミャクから素敵なプレゼントも！
Futures Road 各パビリオンや展示のレガシーの現在地をご紹介
Co-Creation Pavilion 展示や衣装など国内外のパビリオンが続々出展予定！
・Better Co-Being
・いのちの未来
・いのちの遊び場 クラゲ館
・null2
・いのち動的平衡館
・いのちめぐる冒険
・EARTH MART
・Dialogue Theater -いのちのあかし-
・日本館 ほか
大阪府市＆大阪ヘルスケアパビリオン
・「ミライの都市生活」が1日限定で復活。「大阪府内市町村」の万博関連展示や歴代のEXPOキャラクターによるグリーティングも開催予定。
・新カラダ測定ポッドの体験 ※個別の抽選予約が必要
カナダパビリオン AR体験など ※個別の抽選予約が必要
null2 3Dスキャンタワー体験など ※個別の抽選予約が必要
ミャクミャクグリーティング ミャクミャクと一緒に記念撮影 ※個別の抽選予約が必要
▼Food＆Marketゾーン（わくわく池の冒険広場／自由入場）
午前10時〜午後7時半（フードは午後7時ラストオーダー）
国内外パビリオンで提供されたあの味がもう一度味わえるキッチンカーが集結。オフィシャルグッズを販売するオフィシャルストアも1日限りでオープン。
Foodゾーン
・アゼルバイジャンカフェ ざくろの木（アゼルバイジャン）
・A-DINING（マレーシア）
・Expo Kuwait Kitchen kw（クエート）
・オーストラリアミートパイNo.1ブランド Four’Ntwenty（オーストラリア）
・CONCEPT STORE by CLASS EARTH（シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」）
・月化粧 キッチンカー（青木松風庵）
・PACKN-TO（大阪ヘルスケアパビリオン）
・バーラト市場（バーラト）
・PANAF’ African Restaurant & Club（Pan-African）
・ほっかほっか亭（大阪ヘルスケアパビリオン）
・JORDAN KITCHEN（ヨルダン） など
Marketゾーン
・「いのちの遊び場 クラゲ館」Playground of Life: Jellyfish Pavilion
・2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア 万博記念公園店（株式会社丸善ジュンク堂書店）
・思い出ショップ by Living Hospitality（アメリカ、英国、スイス）
・CONCEPT STORE by CLASS EARTH（シグネチャーパビリオン「いのちめぐる冒険」）
・PASONA NATUREVERSE SHOP
・JORDAN KITCHEN（ヨルダン）
・2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）PRブース など
▼Futures スタンプラリー（自由入場）
万博記念公園内に設置された7つのスタンプを集めると、とある文字が完成する。
■『EXPO2025 Futures Station』内容
開催場所：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）各日午前10時〜午後6時頃（予定）※雨天決行・荒天中止
会場：大阪メトロ中央線 夢洲駅地上（大阪府大阪市此花区夢洲中1丁目）
※大阪・関西万博会場跡地は工事中のため立ち入りできない
入場料：無料
プログラム：記念スタンプ、メッセージボード ほか
▼主な展示・体験プログラム
未来へ出発するミャクミャクをモチーフにした駅看板から始まり、万博で生まれた技術や取り組み、未来社会に向けたプロジェクトを紹介する展示、イベント参加の記念としてオリジナルスタンプを押印できる企画などを実施。
スタンプは「EXPO 2025 Futures Station」をモチーフに、ミャクミャクが未来へ向かう列車に乗る姿を描いた特別仕様となる。
イベント限定の「Futures Train Ticket」を模した台紙にスタンプを押すことで、夢洲駅から未来へ出発する“旅の記念”として持ち帰ることができる。