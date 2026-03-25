気象庁によると、25日午後8時33分ごろ、福岡県大牟田市などで震度3の地震があった。震源地は福岡県筑後地方で、震源の深さは約10キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4・0と推定される。この地震による津波の心配はない。

各地の震度は次の通り。

【福岡県】

震度3＝大牟田市、久留米市、柳川市、八女市、みやま市、広川町

震度2＝筑後市、大川市、小郡市、うきは市、朝倉市、筑前町、大刀洗町、大木町、福岡市早良区、太宰府市、飯塚市、嘉麻市、赤村

震度1＝東峰村、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市城南区、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、糸島市、那珂川市、田川市、宮若市、小竹町、桂川町、香春町、添田町、川崎町、大任町、北九州市八幡東区、行橋市、みやこ町

【佐賀県】

震度3＝佐賀市

震度2＝鳥栖市、武雄市、小城市、嬉野市、神埼市、基山町、みやき町、江北町、白石町、唐津市

震度1＝鹿島市、吉野ヶ里町、上峰町、大町町、太良町、伊万里市

【長崎県】

震度2＝島原市、雲仙市

震度1＝南島原市、佐世保市、平戸市、松浦市、川棚町、諫早市

【熊本県】

震度3＝和水町

震度2＝熊本市北区、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、合志市、玉東町、南関町、長洲町、大津町、西原村

震度1＝熊本市中央区、熊本市東区、熊本市西区、熊本市南区、宇土市、宇城市、美里町、菊陽町、嘉島町、益城町、山都町、阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、南阿蘇村、上天草市

【大分県】

震度1＝中津市、佐伯市、豊後大野市、日田市、竹田市、九重町

【宮崎県】

震度1＝延岡市、椎葉村、美郷町