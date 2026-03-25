10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」を運営するワカモノリサーチ（東京都杉並区）が「最強のみそ汁の具」について調査を実施。その結果をランキング形式で公開しました。

【1〜9位】意外な《具材》もランクイン？ TOP9を全部見る！

調査は2025年10月25日から11月15日、全国の現役高校生を対象にインターネットで行われました。計307人から有効回答を得ています。

3位は「ダイコン」で、6.8％でした。回答者からは「味が染みていて柔らかいやつがすき」「しみしみにさせるとうまい」「煮込まれて柔らかくなったダイコンが好きだから」といった声が寄せられたとのことです。

2位には「豆腐」がランクイン。23.1％でした。「豆腐に染みているみそがうまい」「味が染み込んでおいしく感じるから」「一番みそ汁と合うから」「豆腐を入れると満腹感があるから」といったコメントがあったということです。

そして、1位は「ワカメ」で、29.6％でした。「みそ汁といえばって感じだから」「食感が好き」「ワカメは健康によいから」「みそに合うし、口当たりもいいから。いくらでも食べられます」などの回答が集まったとのことです。