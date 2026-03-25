TWICEツウィ、タイトな個性的衣装で美スタイル際立つ「着こなせるのさすが」「見惚れた」と反響
【モデルプレス＝2026/03/25】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のツウィ（TZUYU）が、3月25日までに自身のInstagramを更新。3月20日から22日に行われたワールドツアー「THIS IS FOR」の台北公演の衣装姿を披露した。
【写真】TWICEメンバー「着こなせるのさすが」美ボディ際立つタイトな個性的衣装姿
ツウィは「この3日間、台北のエネルギーをありがとう 今後も私と一緒に歩き続けてください」とつづり、ファンへのコメントを投稿。ショート丈トップスにタイトなスカートのピンクの個性的デザインの衣装姿で、美しいスタイルが際立っている。
またチェヨン（CHAEYOUNG）との密着ショットも公開している。
この投稿にファンからは「圧倒的スタイル」「この衣装を着こなせるのさすがすぎる」「美しすぎる」「キュートな衣装最高」「見惚れた」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「着こなせるのさすが」美ボディ際立つタイトな個性的衣装姿
◆ツウィ、ツアー衣装披露
ツウィは「この3日間、台北のエネルギーをありがとう 今後も私と一緒に歩き続けてください」とつづり、ファンへのコメントを投稿。ショート丈トップスにタイトなスカートのピンクの個性的デザインの衣装姿で、美しいスタイルが際立っている。
またチェヨン（CHAEYOUNG）との密着ショットも公開している。
◆ツウィの衣装姿に絶賛の声
この投稿にファンからは「圧倒的スタイル」「この衣装を着こなせるのさすがすぎる」「美しすぎる」「キュートな衣装最高」「見惚れた」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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